Türk Demir Çelik Sektörü Ihracatta Yükselişe Geçti

Türk demir-çelik sektörü, 2022 ve 2023 yıllarında yaşadığı ihracat kayıplarını 2024 yılının ilk yarısında telafi etmeye başladı. Uzakdoğu ülkelerinin Süveyş Kanalı'ndan geçişlerinde yaşadığı sorunlar, Türkiye'nin ihracat performansını olumlu yönde etkiledi.

İhracatta büyük artış

Türkiye, 2024 yılının ilk altı ayında demir-çelik ihracatını yüzde 31 oranında artırarak 6,7 milyon tondan 8,8 milyon tona yükseltti. İhracat gelirleri ise 8 milyar 178 milyon dolardan 8 milyar 853 milyon dolara çıktı. Yüksek enerji fiyatları ve Türkiye'deki yüksek enflasyon nedeniyle 2022 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Uzakdoğu ülkeleri ile rekabet edemeyen sektör, 2024'te yeniden toparlandı.

Rekabetçiliğin yeniden kazanılması

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Süveyş Kanalı'ndaki problemlerden dolayı Uzakdoğu'dan Avrupa'ya yapılan sevkiyat sürelerinin uzadığını belirtti. Ertan, "Çin, Güney Kore, Japonya ve Vietnam'a kaptırdığımız Avrupa pazarlarını geri almaya başladık" dedi. Süveyş Kanalı'ndaki geçişlerin azalması ve navlun fiyatlarının artması, Türkiye'nin rekabet avantajını yeniden kazanmasını sağladı.

Ekonomik şartlar ve sektörel zorluklar

Ertan, Türkiye'deki ekonomik şartların henüz istenilen düzeyde iyileşmediğini vurguladı. Yüksek enerji maliyetleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum için gereken yatırımlar ve döviz bozdurma zorunluluğu ihracatçılar için büyük engel teşkil ediyor. Dahilde işleme rejimindeki olası değişiklikler de sektörün rekabetçiliğini olumsuz etkileyebilir.

İhracatta ürün deseni ve bölgesel farklılıklar

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılının ilk yarısında ihracatı yüzde 8 azalarak 1 milyar 181 milyon dolara geriledi. Ertan, Ege Bölgesi'nin ihracat kalemlerinin profil ve inşaat çeliği ağırlıklı olmasının, Türkiye genelindeki artışa oranla geride kalmalarına neden olduğunu belirtti. Ege Bölgesi'nde inşaat çeliği ihracatı ağırlıklı olarak Yemen'e yapılıyor ve oradaki problemler ihracatı olumsuz etkiledi.

Öne çıkan ihracat pazarları

2024 yılının ilk yarısında Türk demir-çelik ihracatında Almanya 1 milyar 69 milyon dolarla başı çekerken, İtalya 958 milyon dolar ve Romanya 924 milyon dolarlık ihracatla onu takip etti. Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatta da Almanya 150 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, ABD 89 milyon dolar ve İngiltere 75 milyon dolarla sıralandı.