Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci Tüney Kızılkaya, Türkiye'nin deniz ekosistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratan balon balıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Kızılkaya, Türkiye denizlerinde şu anda yedi farklı türde balon balığı bulunduğunu ve bu türlerin Süveyş Kanalı üzerinden göç ettiğini belirtti. Özellikle iklim değişikliği ve kanalın genişlemesi gibi faktörlerin bu balıkların Türkiye'ye olan yayılımını hızlandırdığını ifade etti.

Uzmanın verdiği bilgilere göre, balon balıklarının hızla çoğalması ve yerli türler üzerinde baskın konuma geçmesi ekonomik zararlara yol açıyor. Türkiye ekonomisine yıllık olarak 2 milyon euro civarında zarar veren bu balıkların kontrol altına alınması için bilimsel ve yönetimsel çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Bu istilacı balıkların deniz ekosistemleri üzerindeki etkileri de önemli. Yerli türlerin rekabet edebilirliğini azaltması ve ekosistem dengelerini bozması, biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkiliyor.

İklim değişikliği ve insan etkinlikleriyle ilişkili olarak balon balıklarının yayılmasını kontrol altına almanın önemi vurgulandı. Doç. Dr. Kızılkaya, bu sürecin yönetimi için ulusal ve uluslararası işbirliklerinin gerekliliğine dikkat çekti.