Türkiye'nin savunma sanayiinde öncü kuruluşlarından Roketsan, milli imkanlarla geliştirdiği ATMACA Gemisavar Füzesi'nin farklı versiyonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu süreçte, deniz platformlarından atılan ATMACA'nın seri üretim teslimatlarına başlanmış durumda. Ayrıca, kıyı savunma sistemlerinden atılacak IIR-ATMACA ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen ATMACA UM Seyir Füzesi'nin testleri başarıyla sonuçlandı.

Roketsan, ATMACA Füzesi'ni denizaltı platformlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Deniz Kuvvetleri, ABD yapımı Sub-Harpoon yerine bu yeni versiyonu kullanmayı planlıyor. ATMACA-Denizaltı, denizaltılardan torpido hücrelerinden bir kapsül içinde yüzeye fırlatılacak ve suyun üstünde hedefini bulacak şekilde tasarlandı.

TCG PİRİREİS'ten ilk gösterim: ATMACA-Denizaltı’nın tanıtımı

TCG PİRİREİS Denizaltısı'nın teslimat töreni sırasında, Türk Deniz Kuvvetleri tarafından ATMACA-Denizaltı’nın kapsülü ilk kez sergilendi. Bu yeni teknolojinin tanıtımı, Türkiye'nin denizaltı savunma sistemlerindeki yeteneklerini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Roketsan'dan açıklama: Yeni yetkinlikler yolda

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 1 Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada, denizaltılardan fırlatılacak ATMACA versiyonunun tasarım aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. İkinci, bu yıl testlere başlanacağını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizaltılardan gemisavar seyir füzesi fırlatma yeteneğine kavuşacağını belirtti.