Türk dizi sektörü, 2024 yılı itibarıyla büyük bir başarıya imza atarak 300'den fazla yapım ihraç etti ve uluslararası pazarlardan 500 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Türkiye’nin dizi üretimi, dünya çapında dikkat çekmeye devam ederken, Türk dizileri, 150'yi aşkın ülkede izleniyor. Dijital platformlar sayesinde bu rakam, 200'ün üzerine çıkmış durumda.

Global izleyici kitlesi yükseliyor: Hedef 1 milyar

Türk dizileri, Orta Doğu, Latin Amerika, ABD, Avustralya ve Avrupa gibi bölgelerde büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak global pazarlarda etkisini artırıyor. 2024 yılı itibarıyla televizyon yayınları ve dijital platformlar üzerinden Türk dizilerinin dünya çapında 1 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaşması bekleniyor. Netflix Türkiye’nin verilerine göre, 2021’den bu yana 47 Türk yapımı, haftalık Global Top 10 listelerinde kendine yer buldu.

Türkiye'nin kültürel tanıtımına katkı sağlıyor

Türk dizilerinin dünya çapında popülerliği, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel tanıtımına önemli katkılar sağlıyor. Dizilerde kullanılan mekanlar, dünya genelinde izleyicilerin ilgisini çekiyor ve Türkiye’nin uluslararası tanıtımına yardımcı oluyor. Bu durum, Türkiye’yi ziyaret etmeyi düşünen turist sayısının artmasına da olanak tanıyor.