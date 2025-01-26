Türk doğal taş sektörü, 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı 432 milyon dolarlık ihracatla, 14 yıl aradan sonra liderliği Çin Halk Cumhuriyeti’nden geri aldı. Türk doğal taş ihracatçıları, 2025 yılında ABD’ye ihracatlarını 500 milyon dolara taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 27 Ocak – 02 Şubat 2025 tarihlerinde ABD’ye yönelik büyük bir ticaret heyeti düzenlenmesi planlanıyor.

ABD’de yeni iş birlikleri ve fırsatlar

Türk doğal taşlarının dünya çapındaki bilinirliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilecek organizasyonda, sektördeki önemli iş birliği fırsatlarının yaratılması hedefleniyor. Heyet, ABD’nin önde gelen ithalatçılarıyla bire bir görüşmeler yaparak, Türk doğal taşlarını tanıtacak ve pazar dinamiklerini daha yakından gözlemleme fırsatı bulacak.

ABD’nin liderliği geri kazandı

TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taşlarının Amerika Birleşik Devletleri’ne ihracatının 2010 yılında Çin’e kaptırıldığını belirtti. Çin’deki konut fiyatlarının düşüşüyle ABD’nin liderliğini yeniden kazandığını ifade eden Alimoğlu, “Türkiye’nin 2024 yılı itibarıyla ABD’ye doğal taş ihracatı yüzde 11’lik artışla 432 milyon dolara yükseldi. 2025 yılı için ise ABD’ye yapılacak ihracatın 500 milyon dolara ulaşması hedefleniyor” dedi.

The International Surface Event: Sektörün buluşma noktası

ABD’de düzenlenecek olan The International Surface Event, 30 yılı aşkın süredir zemin kaplama, taş ve seramik sektörüne hizmet veren önemli bir buluşma platformu olarak sektördeki alıcı ve satıcıları bir araya getirecek. Bu etkinlikte, Türk doğal taş sektörü için yeni fırsatlar yaratılacak ve katılımcılar sektördeki güncel eğilimler hakkında bilgi sahibi olacak.