Türk kağıt süsleme sanatı ebrunun Türk doğaltaşıyla buluştuğu Estetik Ebru projesi, 17. yılını geride bıraktı. Projenin çıkış noktası olan kadın girişimciliği, sürdürülebilirliği ve eşsiz ürünlerle elde edilen başarı, projenin en önemli yapı taşlarından biri. Projenin yürütücüsü gazeteci Saadet Erciyas, İzmir Alsancak Tekel’de düzenlenen etkinlikte, kültürel mirasımız olan ebru sanatını doğaltaş üzerine uygulayarak, hem sanatı hem de kadının emeğini öne çıkaran bu projeyi detaylarıyla anlattı.

Kültürel değer kazanırılıyor

Projenin temellerinin 2007 yılında atıldığını belirten Erciyas, “Kadın ebru sanatçılarımızın yoğun emeğiyle oluşturduğumuz ürünler, geleneksel ebru desenlerini mermer ve doğaltaş ile birleştiriyor. Bu sayede butik tarzda niş ürünler üreterek Türk doğaltaşına kültürel bir değer kazandırıyoruz. Ürünlerimize ‘Türkiye’de üretilmiştir’ yazısını gururla ekliyoruz,” dedi.

Kadın dayanışması projeye ruh kazandırdı

Projenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güzel sanat eseri olarak tescillendiğini hatırlatan Erciyas, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin desteğiyle Estetik Ebru’nun Marble İzmir, Travel Turkey İzmir, EMITT gibi uluslararası fuarlarda sergilendiğini ifade etti. Projede kadın dayanışmasının ön planda olduğunun altını çizen Erciyas, “Kadın sanatçılarımızın emeği, projeye ruh kazandırdı” dedi.

İlgi yoğun

Estetik Ebru projesi, aynı zamanda ulusal ve uluslararası sanat çevreleri tarafından da ilgiyle takip ediliyor. 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Kitap Sanatları Sempozyumu'nda ele alınan proje, UNESCO tarafından dünya kültürel miras listesine alınan ebru sanatının yenilikçi bir uygulaması olarak görülüyor.

Türk kültürü dünyanın dört bir yanında

Projenin başarısında İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve yurt dışından gelen devlet ve iş adamlarının projeye olan ilgisi de büyük rol oynadı. Erciyas, “Kültürel ürünlerimiz dünyanın dört bir yanına ulaşıyor, bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.