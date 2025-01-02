Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Caner Kıvanç Hekimoğlu, moda endüstrisi için sürdürülebilir çözümler sunan bir yapay zekâ sistemi geliştirdi. Bu sistem, ileri teknolojiyle moda tasarımları üreterek tekstil sektörüne yeni bir boyut kazandırıyor.

Proje detayları ve iş birlikleri

Hekimoğlu’nun geliştirdiği sistem, Yaşar Üniversitesinin 1505 programındaki ilk proje olarak hayata geçirildi. Projenin sanayi ayağında moda tasarımı konusunda uzmanlaşmış CU Tekstil yer aldı. CU Tekstil, yapay zekânın ürettiği her tasarımdan bir örnek ürün üretip bu tasarımları moda zincirlerine ve büyük tekstil firmalarına sunuyor. Firmalar ise beğendikleri tasarımları seri üretime geçiriyor.

Hekimoğlu, sistemin sürdürülebilirliği sağlama misyonunu şu sözlerle ifade etti: “Moda sektöründeki aşırı kaynak tüketimi ve israfı azaltmayı hedefledik. Yapay zekâ tasarımlarında çevre dostu çözümler sunarak sektöre katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”