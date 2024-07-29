Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV) İş Konseyi, Türkiye'nin Türk Dünyası ülkeleriyle olan ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirmek, Türk iş insanlarının birliğini pekiştirmek ve yeni işbirliklerini artırmak amacıyla başlattığı yurt dışı gezilerine Bosna Hersek'ten başladı. İş Konseyi Başkanı Aydın Erkoç ve beraberindeki iş insanları heyeti, Bosna Hersek'te bir dizi ziyaret gerçekleştirerek önemli temaslarda bulundu.

Ahilik kültürü ile global atılım

Başkan Aydın Erkoç, TDPV İş Konseyi'nin yerli ve milli duruşu, ahilik kültürüyle hareket eden iş insanları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük hedeflere sahip olduğunu vurguladı. Bosna Hersek'in ilk durak olarak seçilmesinin özel bir anlam taşıdığını belirten Erkoç, Türkiye'nin dünya arenasındaki konumunu güçlendirmek için iş insanlarıyla işbirliklerini hızlandıracaklarını ifade etti. "Kısa zaman içinde, siyasetten uzak, 'önce ülkem sonra ben' diyen iş insanlarımızla yurt dışındaki çalışmalarımızı hızlandıracak ve yerli ve milli üretim politikaları ile projelerimizi hayata geçireceğiz," dedi.

Saraybosna'da önemli temaslar

Saraybosna'da, Türkiye'nin Bosna Hersek Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile bir araya gelen Başkan Erkoç ve İş Konseyi üyeleri, karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretler sırasında İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına da tepki gösteren Erkoç, bu paylaşımı şiddetle kınadıklarını belirtti. "Şiddet ve zulümle mazlumları ezmekten vazgeçmeyen zihniyet dur durak bilmiyor. Bizim milletimiz bunları kabul edemez," dedi.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Gazze'ye destek verdiği için tehdit edilen Benjamina Karic'e yapılan saldırıya da değinen Erkoç, Karic'in yalnız olmadığını ifade etti. Heyet, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile de bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Genişleyen iş birliği ağı

Erkoç, Türkiye'de 60 ilde oto galeri derneklerinin çatı kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı olarak, farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiklerini ve İş Konseyi olarak yaptıkları çalışmalara büyük önem verdiklerini belirtti. Saraybosna'da katıldıkları programların çok verimli geçtiğini söyleyen Erkoç, diğer ülkelerde de benzer ziyaretler planladıklarını ifade etti.

Temasların artarak devam edeceğini belirten Erkoç, "Kardeş başkentlerimizde gerçekleştirdiğimiz temaslar artarak devam edecek. İnanıyorum ki kısa zamanda büyüyen işbirliklerimiz ülkemiz için yeni fırsatlarla birlikte ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak," dedi.