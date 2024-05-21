Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Bu önemli etkinliğe, TÜRKÜNİB Dönem Başkanı, Azerbaycan İktisat Üniversitesi (UNEC) Rektörü Prof. Dr. Adalet Muradov ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinden üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı.

Türk Dünyasında yükseköğretim standartları yükseliyor

Türk Dünyasında yükseköğretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmayı amaçlayan TÜRKÜNİB 7. Genel Kurulu, birçok önemli konunun ele alındığı bir platform oldu. Toplantıda, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı'nın Kurulması” başlıklı sunumu ile dikkat çekti.

Prof. Dr. Budak, yaptığı konuşmada TÜRKÜNİB’in üye ülkeler arasında bilgi ve altyapı paylaşımından öğrenci ve öğretim elemanı değişimine kadar geniş bir iş birliği ağı oluşturduğunu belirtti. “Ege Üniversitesi olarak, Türk Dünyası üniversiteleri ile akademik potansiyelimizi paylaşarak, vizyoner projelerimizle bilim ihraç ediyor ve akademik kurumlara rol model oluyoruz,” dedi.

Yeni üyelerle güçlenen TÜRKÜNİB

TÜRKÜNİB'in, Türk Dünyası üniversitelerinin uluslararası arenada daha görünür olmasını sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Budak, bu organizasyonun önemine dikkat çekti. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, "Türk Dünyası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansı"nın kurulması üzerine sunum yapıldı. TÜRKÜNİB’in üye sayısının 49'dan 109'a çıkarılmasıyla birlikte daha da güçlü bir konuma geldiğini belirten Prof. Dr. Budak, yeni üyelerin üniversitelerimize ve Türk Dünyasına hayırlı olmasını diledi.