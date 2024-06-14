İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, Türkiye ile İspanya arasında hükümetler arası 8. zirve kapsamında düzenlenen Türkiye-İspanya İş Forumu'nda, İspanyol muadili İspanyol İhracat Kredi Ajansı (CESCE) ile genel işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın uluslararası kuruluşlarla iş birliğine yönelik devam eden çalışmaları çerçevesinde mutabakat zaptı imzaladığı yabancı ihracat destek kuruluşlarına İspanyol muadili CESCE de eklendi.

Mutabakat zaptı, her iki ülkenin hükümetleri arasında 8. zirve vesilesiyle Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinatörlüğünde düzenlenen Türkiye-İspanya İş Forumu'nda Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ile Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun tarafından imzalandı.

Anlaşma ile iki kuruluş arasında ihracat destek enstrümanları olmak üzere çeşitli konularda bilgi alışverişi ile iki ülke firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstleneceği projeler kapsamında sigorta, koasürans, reasürans ve garanti mekanizmaları aracılığıyla iş birliği hedefleniyor.

Açıklamada, Türk Eximbank'ın, Türkiye'nin ihracatına daha kapsamlı destek sağlayabilmek amacıyla yurt dışında yer alan ihracat kredi kuruluşları ve yabancı finansal kuruluşlarıyla benzer mutabakat zaptı ve iş birliği anlaşmalarının sayısını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği bildirildi.