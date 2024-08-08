Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), 2024 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 212,5 artırarak 8 milyar 134 milyon TL'ye yükseltti. Bu dönemde faiz gelirleri de önemli bir artış gösterdi.

İkinci çeyrek performansı

Türk Eximbank’ın 2024 yılı ikinci çeyreğinde net kârı, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 212,5 artışla 8 milyar 134 milyon 369 bin TL'ye ulaştı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde banka 2 milyar 603 milyon 318 bin TL net kâr elde etmişti.

Faiz gelirleri de büyük bir artış gösterdi; 2023'ün ikinci çeyreğinde 10 milyar 664 milyon 697 bin TL olan faiz geliri, bu yıl aynı dönemde 30 milyar 541 milyon 215 bin TL’ye çıktı. Bu gelirin 27 milyar TL'lik kısmı kredilerden elde edildi.

Yılın ilk 6 ayı performansı

Yılın ilk yarısında Türk Eximbank, net kârını 14 milyar 388 milyon 76 bin TL olarak açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 4 milyar 400 milyon 93 bin TL seviyesindeydi. Bu yüksek artış, bankanın finansal performansında önemli bir iyileşmeyi gösteriyor.

Türk Eximbank’ın faiz gelirlerinde yaşanan bu büyük artış, bankanın kredi portföyünden elde ettiği gelirin önemli bir etkisi olarak öne çıkıyor. Kredilerden elde edilen faiz geliri, toplam faiz gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor, bu da bankanın kredi hacminin ve faiz gelirlerinin etkili bir şekilde yönetildiğini gösteriyor.