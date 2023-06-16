ALMATI (AA) - Yapımında Türk şirketlerinin imzası bulunan Kazakistan'ın en büyük yol projesi Büyük Almatı Çevre Yolu (BAKAD), planlandığı tarihten yaklaşık 1,5 yıl önce tamamlanarak trafiğe açıldı.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'dan 30 kilometre uzaklıkta sıfırdan inşa edilen BAKAD'ın açılış törenine, Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, Almatı Valisi Yerbolat Dosayev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Makyol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov'un yanı sıra projenin diğer ortakları ile yatırımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Törende, toplam 66 kilometre uzunluğa ve gelişmiş altyapı özelliklerine sahip Büyük Almatı Çevre Yolu hizmete açıldı.

Projenin yapımında yer alan iki Türk şirketinden biri olan Alsim-Alarko'nun Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinden Sorumlu Direktörü Abbas Şahin, projeye ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şahin, projeyi 38 ayda tamamladıklarını aktararak, "Planlanan süre 50 aydı ama yaklaşık 15 ay erken bitirdik ve bugün hizmete açtık." dedi.

- "223 kamera ile kontrol ediliyor"

Yoldaki araç geçişinin 24 özel noktadan kontrol edildiğini belirten Şahin, "Toplam uzunluğu 66 kilometre olan yolun ilk 5 kilometresi ve son 6 kilometresi 4 şeritli, kalan 55 kilometresi 6 şeritlidir. Yolumuzda 7 kavşak var ve 223 kamera ile kontrol ediliyor, işletiliyor." bilgisini paylaştı.

Şahin, yolun en büyük özelliklerinden birinin de hareket halindeyken araçların ağırlığını ölçebilmesi olduğunu vurgulayarak, "Kazakistan'da ilk defa uygulandı, aslında dünyada da çok az örneği var. Her tekerliğin ne kadar kilogramla asfalta bastığını ölçebiliyoruz. Bu yolların korunması için çok önemli." ifadesini kullandı.

- Almatı'nın trafik sorunu çözülecek

Söz konusu projeyle ülkenin en kalabalık şehri Almatı'nın trafik sorununun çözülmesini beklediklerini kaydeden Şahin, bunun, kentin çevre durumunu da olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Şahin, dünya standartları üzerinde bir yol inşa ettiklerini ve bundan sonra 16 yıl boyunca bu yolu işletmeye devam edeceklerini dile getirerek, "Kazakistan, bizim için dost ve kardeş bir ülke. Türkiye'de veya burada çalışıyor olmanın inanın ki bizim için tatmin açısından hiçbir farkı yok. Kendi evimizde, kendi devletimize proje gerçekleştiriyor hissiyle burada faaliyet gösteriyoruz." sözlerini sarf etti.

Kazakistan devleti ve halkı tarafından Türk yatırımcılarına olan pozitif ayrımcılığa dikkati çeken Şahin, "Türk şirketlerine diğer firmalardan daha fazla ayrımcılık ve güvenle karşılaştık. Burada faaliyet gösterdiğimiz bu 30 yıllık süre boyunca yaptığımız projelerle de bu güvenin boşa olmadığını kanıtlamış olduk." değerlendirmesinde bulundu.



- Proje, "Orta Koridor" için önemli

Büyükelçi Kapucu da Büyük Almatı Çevre Yolu'nun "Orta Koridor"un faaliyeti açısından da önemli olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Biliyorsunuz (Orta Koridor) 20-25 yıldır konuşulan, ancak bir türlü hayata geçirilemeyen veya geçirilmesinde adımların yavaş atıldığı bir süreci yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada hem Türkiye hem diğer ülkeler 'Orta Koridor'a çok daha fazla önem veriyor ve bunu hayata geçirme yolunda önemli kararlar almaya başladı. Biz bu projeyi 'Orta Koridor'un ulaştırma açısından önemli bir parçası olarak da görüyoruz."

- BAKAD projesi

Türk firmaları Alsim-Alarko ile Makyol, 2018'de Kazakistan'da BAKAD projesini üstlenmiş ve Koreli SK firmasıyla konsorsiyum anlaşması imzalamıştı.

Ülkenin ilk "yap-işlet-devret" projesi olma özelliğini taşıyan BAKAD'ın, Almatı kentinde yaşanan trafik sorununu gidermesi bekleniyor.

Avrasya Kalkınma Bankası (EABR) da Türk firmalarının üstlendiği projeye 135 milyon dolarlık finansman desteği sağlamıştı.