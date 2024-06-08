Institut Français İzmir’deki toplantı, Türk-Fransız iş zirvesine dönüştü. Türk ve Fransız özel sektör temsilcileriyle, yerel yönetimlerin bir araya geldiği toplantıda, sürdürülebilir akıllı kentler alanında Türk ve Fransız teknoloji ve uzmanlıklarının, uluslararası finansman destekleriyle geliştirilmesi mercek altına alındı. Toplantının açılışında konuşan Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, yarının şehirlerini inşa etmek için geleneksel kamu hizmetlerinin ötesinde bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Bu iş birliğinin dirençli kentler oluşturulması için büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Somut adımlarla ilerliyoruz



Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü ile somut adımların atıldığını belirten Büyükelçi Dumont “Bu adımlarla birlikte tek başına yılda 100 bin ton sera gazı azaltımına destek olundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2012 yılına dayalı güçlü bir ortaklık kurduk. 100 Milyon Euro üzerinde bir yatırım yaparak kentin etkin şekilde gelişmesini hedefleyen tramvay ve metro hatlarının uygulanması konusunda toplu ulaşımına destek verildi. 2024 yılında 125 Milyon Euro destek ile Üçyol-Buca metrosu ile de 300 bin nüfusa hizmet vererek 24 bin ton karbondioksit gazının önlenmesi sağlanacak” dedi. Bunun dışında yine Fransız Kalkınma Ajansı vasıtasıyla yüzyılın afetinden sonra binaları depreme karşı dayanıklılık standartlarına göre yeniden inşa etmek, özel sektörü desteklemek, psikolojik destek ve tedavi olanaklarına daha iyi bir erişimi öngören projeleri finanse ederek 250 milyon Euro destek sağlandığını ifade eden Dumont “Aslında günümüz kentlerin sorunları ortak. Bütün güçlerimizi, reformlar için bir araya getirip, hepimiz birlikte mücadele etmeliyiz. Fransa Büyükelçiliği olarak bu vizyonu, çeşitli ortaklıklarla Türkiye’de oluşturmak istiyoruz” dedi.

Yol haritası



Türk-Fransız Ticaret Derneği Başkanı Franck Mereyde ise Türkiye ve Fransa’nın ortak hedefleri olduğunu belirtti. Mereyde, “Hepimiz yeşil mutabakatı izlemek, daha az karbon etkisi ve daha az atıkla sınırlı kaynaklarımızı verimli kullanma hedefindeyiz. Günümüzün ve geleceğimizin en büyük riski, enerji yokluğu. Öncelikle enerji kaynaklarını çeşitlendirmemiz gerekiyor. Elbette buna bağlı olarak verimlilik ve tasarruf da burada çok önemli iki konu başlığı. Çünkü enerji çok daha pahalı olacak. Sürdürülebilirlik de işte bu yüzden hepimizin ana konusu. Bu toplantı hepimize bir yol haritası sunacaktır” dedi.

Başkan Tugay: “AFD İzmir'e fayda sağlıyor”



Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da AFD ile iş birliklerini artırarak sürdüreceklerini söyledi. Dr. Tugay “Doğru adımlar atarak özel sektörün ve sivil toplumun gücünü, finansal kaynağa ve toplumsal faydaya dönüştürmeyi umuyoruz. AFD'nin finansal ve teknik desteği hem de farklı Fransız aktörler ile kurulan iş birlikleri, şehrimizin ekonomik büyümesine, çevresel sürdürülebilirliğine ve toplumsal refahına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Toplantıda ayrıca AB Delegasyonu Ataşesi Christian Ballaro, AFD Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Altyapı Sektörü Kıdemli Müdür İdil Gürsel, Veolia Environnement Yakın ve Orta Doğu İcra Kurulu Başkanı Pascal Grante, KPMG Sürdürebilirlik Danışma Başkanı Burak Oğuz, İZDOĞA Başkanı Onur Eryüce, CEREMA Döngüsel Ekonomi Projeleri Direktörü Oumaya Marzouk’un katılımıyla “Sürdürülebilir Kentler, Enerji Verimliliği ve Akıllı Şehirler” başlıklı panel düzenlendi.