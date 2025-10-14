TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta oynanan Denizlispor – Yeşil Çivril Belediyespor maçında, Denizlili Fatma Ünlü Türkiye’nin ilk kadın BAL denetçisi olarak görev aldı. Ünlü, bu tarihi görevini Denizli Atatürk Stadı’nda gerçekleştirdi.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’un ilk haftasında Denizlispor, tarihinde ilk kez BAL’da sahaya çıktı. Aynı karşılaşmada Fatma Ünlü de Türkiye’de kadın denetçi olarak görev yapan ilk isim oldu. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Ünlü, yeşil sahada sorumluluğunu yerine getirdi.

Topuklu ayakkabılarıyla görev yapan Ünlü, müsabakanın gerekli şartlarda başlayıp tamamlanması için denetim görevini yerine getirdi. İlk görevinde heyecanlı olduğunu belirten Ünlü, tarihi anın gururunu yaşadı.

“İlk olmak ve farklı olmak çok güzel. İlk görevimde heyecanlıydım ama başarılı olduğumu düşünüyorum. Sporun içinde kalmak istiyorum,” dedi.