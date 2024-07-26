Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliğinin bir parçası olarak, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı iki Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Kuşadası ve TCG Kumkale, Katar’ın Umm Al Houl Deniz Üssü’nde görev yapacak. Görev öncesi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda düzenlenen törende, gemilerin görev detayları ve önemi vurgulandı.

Törene önemli isimler katıldı

Törene, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve üst düzey askeri yetkililer katıldı. Tatlıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ulusal ve uluslararası deniz güvenliğine sağladığı katkılara dikkat çekti. "Deniz gücümüz, küresel güvenliğe katkı sağlamaya devam ediyor," diyen Tatlıoğlu, Türkiye'nin milli silah ve sistemleri üreten bir kuvvet haline geldiğini belirtti.

Türkiye-Katar askeri iş birliğinde yeni adım

Türkiye ile Katar arasındaki askeri işbirliği, 28 Nisan 2016 tarihinde imzalanan anlaşma ile daha da güçlendi. Bu anlaşma kapsamında, Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilen Deniz Unsur Komutanlığı'na bağlı olarak görev yapacak olan TCG Kuşadası ve TCG Kumkale, bölgedeki güvenlik ve istikrarın artırılmasına yönelik önemli bir adım atacak.

Ercüment Tatlıoğlu'ndan açıklamalar

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale'nin bu misyona katılmasıyla Türkiye-Katar ilişkilerinin daha da güçleneceğini ve deniz güvenliğinin artacağını belirtti. Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin tarihi başarılardan ilham aldığını, personelin görev bilinci ve disipliniyle ülke menfaatlerini korumaya devam edeceğine inandığını ifade etti. Şehitler ve gaziler rahmetle anıldı.

TCG Kuşadası Komutanı Fatih Efe: "Barış ve güvenliğin teminatı olacağız"

TCG Kuşadası Komutanı Deniz Üsteğmen Fatih Efe, törende yaptığı konuşmada Türkiye ve Katar arasındaki güçlü bağlara vurgu yaptı. Efe, gemilerin bölgesel istikrara ve benliğin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, "TCG Kumkale ve TCG Kuşadası, bölgede barış ve güvenliğin teminatı olacaktır," dedi. Katarlı denizcilerle birlikte eğitim ve faaliyetler yapacaklarını ve deniz güvenliğine katkıda bulunacaklarını ifade eden Efe, Türk sancağını gururla dalgalandıracaklarına ve atalarına layık birer Türk denizcisi olacaklarına inandığını vurguladı.