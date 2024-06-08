Türkiye, Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda olağanüstü bir başarıya imza attı. Genç milli takım, 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 28 madalya kazanarak tarih yazdı. Bu başarısıyla Türkiye, Avrupa’nın en başarılı satranç ülkesi unvanını elde etti.

44 sporcu ile büyük zafer

İrlanda’nın Limerick şehrinde düzenlenen ve 30 Mayıs-8 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada, 17 ülkeden 191 sporcu yarıştı. Türkiye ise 44 genç sporcu ile turnuvada yer aldı ve büyük bir başarıya imza attı. Geçen yıl 15 madalya kazanan Türk genç milliler, bu yıl rekoru 28 madalya ile kırdı. Şampiyonada yarışan 44 Türk sporcunun 38’i kupa ve madalya ile ülkeye döndü.

“Gurur verici bir başarı”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç satranç sporcularını tebrik ederek, “Satranç sporcularımız Avrupa’da olağanüstü bir başarıya imza attılar. Satranca yapılan yılların yatırımı, her şampiyonada müthiş sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. 44 genç sporcu ile katıldığımız Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazandık. Satrançta Avrupa’nın en büyüğüyüz” dedi.

Şampiyonluk yolunda emeği geçenler

Şampiyonada sporculara FM Yasin Emrah Yağız, FT Doğa Cihan Göksel, Gökhan Narman, IM Ege Köksal eşlik ederken, CM Necmettin Korkmaz, Metin Alper, Murat Yelligedik ve IM Hasan Kılıçaslan da online olarak eğitim verdi. IA Melih Çiçek ise hakem olarak görev aldı.

Turnuvada altın madalya kazanan genç sporcular şu isimlerden oluşuyor:

17 Yaş Genel Şampiyonu IM Adar Tarhan

17 Yaş Kızlar Şampiyonu WCM Ecrin Efsa Büyük

15 Yaş Genel Şampiyonu Egehan Yıldız

15 Yaş Kızlar Şampiyonu Pelin Seyhan

13 Yaş Genel Şampiyonu CM Ali Alper Çelik

13 Yaş Kızlar Şampiyonu Zümral Yazıcı

11 Yaş Genel Şampiyonu Ali Poyraz Uzdemir

11 Yaş Kızlar Şampiyonu Zeynep Sönmez

9 Yaş Genel Şampiyonu Ata Peray

9 Yaş Kızlar Şampiyonu Eslem Tolan

7 Yaş Genel Şampiyonu Ömer Taha Dede

7 Yaş Kızlar Şampiyonu Miray Akıncı

Gümüş ve bronz madalya kazananlar

İkinci ve üçüncü olan sporcular da turnuvada büyük başarılar elde etti. Gümüş madalya kazanan sporcular arasında IM Eray Kılıç, Hatice Aslı Muştu, Efe Yalçınkaya gibi isimler bulunurken, bronz madalya kazananlar arasında Kerem Tuna Yılmaz, Alper Demirtaş, Eylül Ceren Gedik gibi yetenekler yer aldı.

Türk gençleri ilham kaynağı oldu

TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Bu başarıda sadece sporcularımızın değil, antrenörlerimizin, ailelerimizin ve TSF çalışanlarımızın da büyük emeği var. Her bir sporcumuzun gösterdiği azim ve kararlılık, bu muazzam başarının temelini oluşturdu. Bu gençler, sadece bugünün değil, geleceğin de yıldızlarıdır” dedi.

Türkiye’nin madalya başarısı

Türkiye, yıllar içinde Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’nda büyük başarılar elde etti. 2023 yılında 6 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplam 15 madalya kazanırken, 2019’da 8 madalya, 2018’de 9 madalya, 2017’de 9 madalya, 2016’da 15 madalya ve 2015’te 25 madalya kazandı.