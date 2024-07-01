Bu büyümenin son örneği, 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarı’nda gözler önüne serildi. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Türk gıda ürünlerini Amerikalıların beğenisine sundu.

Summer Fancy Food Show Fuarı'nda Türk rüzgarı

Ege İhracatçı Birlikleri milli katılım çatısı altında 35 ihracatçı firma ve iki ihracatçı birliği olmak üzere toplam 37 stant ile fuarda yer aldı. 1955 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 68. kez kapılarını açan Summer Fancy Food Show Fuarı, 60’ı aşkın farklı ülkeden 2000’den fazla firmanın katılımıyla gerçekleşti. Yaklaşık 30 bin ziyaretçinin ağırlandığı fuar, Türk gıda sektörünün ABD pazarındaki büyüme hedefleri açısından önemli bir platform oldu.

Türk gıda ürünlerine yoğun ilgi

Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen fuar, ABD’nin en büyük gıda fuarı olarak öne çıkıyor. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Türkiye'nin 25 yıldır bu fuara katılım sağladığını belirterek, "ABD’ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 2023 yılında 680 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün ABD’ye ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türk gıda sektörünün ABD pazarında büyüme hedefleri doğrultusunda organize edilen fuara, Türkiye Gıda İhracatçıları markası çatısı altında Sektör Kurulu bünyesindeki 6 Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak ortak katılım sağlandı.