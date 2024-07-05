Bu büyük hedefe ulaşmak amacıyla, Türk gıda sektörü 23-25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’ta düzenlenen Summer Fancy Food Fuarı’nda 37 firmayla yer aldı. Summer Fancy Food Fuarı’nın Türkiye milli katılımını 25 yıldır başarıyla gerçekleştiren Ege İhracatçı Birlikleri, 2024 yılında da fuarın milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Başarısı

Ege İhracatçı Birlikleri Organik Ürünler ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Mehmet Ali Işık, ABD’nin 2019-2023 yılları arasında toplam gıda ithalatının yüzde 35’lik bir artışla 156 milyar dolardan 211 milyar dolara çıktığını belirtti. Aynı dönemde Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatının yüzde yüzün üzerinde artış göstererek 708 milyon dolardan 1 milyar 712 milyon dolara yükseldiğini vurgulayan Işık, “Türk gıda ihracatçıları olarak başarımızı daha da ileri taşıyarak ABD’ye 5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk. Summer Fancy Food Fuarı’nda Türk pavilyonunda kurulan trend alanında, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı destekli Turquality projesi kapsamında işbirliği yapılan ünlü şefler Tom Macrina, Reimund Pitz ve Greg Matchett, Türk lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu,” diye konuştu.

Türk Lezzetlerine Büyük İlgi

Fuar ile eş zamanlı olarak, Turquality projesi kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Türk Evi’nde gerçekleştirilen resepsiyona Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ve New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında oluşturulan Turkish Tastes topluluğunun en büyük partnerlerinden olan ve ülke genelinde üst düzey 20 bin şefin üyesi olduğu Amerika Aşçılar Federasyonu (ACF) Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile diğer konukların katıldığı resepsiyonda, Türk gıda sektörünün seçkin ürünleri hem Türk mutfağına ait menülerde hem de diğer dünya mutfaklarından seçilen menülerde kullanılarak davetlilere ikram edildi.

Türk mutfağının ve gıda sektörünün ABD pazarında daha da güçlenmesini hedefleyen bu tür etkinlikler, Türk gıda ürünlerinin global arenada tanınmasına ve talep görmesine büyük katkı sağlıyor.