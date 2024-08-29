Ege İhracatçı Birlikleri, ABD'de Türk gıda ürünlerini tanıtmak için güçlü adımlar atıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Beslenmede Türk Ürünlerinin Önemi Turkish Tastes-TURQUALITY Projesi", Türk gıda sektörünün ABD pazarında daha fazla yer edinmesini hedefliyor.

Türk gıda sektöründe hedef büyütüldü

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, projeye dair yaptığı açıklamada, Türk gıda sektörünün ABD pazarında güçlü bir konum elde etmek için kararlı bir şekilde çalıştığını vurguladı. "2019 yılından bu yana, Türk gıda firmaları, ABD'deki gıda distribütörleriyle işbirlikleri kurarak önemli adımlar attı. Hedefimiz 5 milyar dolarlık ihracat!" dedi.

US Foods ile tedarikçi iş birliği

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, “İki firmamız, ABD’nin en büyük gıda distribütörü US Foods’un tedarikçisi oldu. Ürünlerimiz, kendi markalarının yanı sıra Turkish Tastes markasıyla da sunulacak diyerek projenin somut başarılarına dikkat çekti. Uçak, “Türkiye’deki programlarımızda şeflerimizi ağırlayarak kültürel ve ticari bağlarımızı güçlendiriyoruz.” şeklinde ekledi.

Proje ile ilişkiler derinleşiyor

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, projelerinin ABD’deki ticari başarılarını artırmak için önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti. **“Summer Fancy Food Show’da elde ettiğimiz sonuçlar, Türk ürünlerinin tanıtımında büyük bir ivme kazandırdı.”** dedi.

"Ürünlerimiz ABD pazarında öne çıkıyor"

Muhammet Öztürk, “ABD’de yapacağımız etkinliklerle sektörümüzün katma değerli ihracatını artırmayı hedefliyoruz. 2025 yılı için ödül hedefimiz var.” şeklinde konuştu.

Türk mutfağına uluslararası ilgi

Turkish Tastes markası altında Türk şeflerinin, yerel malzemelerle hazırladıkları yemeklerin sergilendiği etkinliklerde, ABD’li şefler Tom Macrina ve John Bryne, Türk mutfağının lezzetini tüm dünyaya tanıtacaklarını belirttiler. Macrina, “Türk ürünleri birçok restoranda yer almakta. Türk mutfağındaki sürdürülebilirliği görmek harika!” dedi. Proje, Türk ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki önemini vurgularken, hem kültürel hem de ticari açıdan derin ilişkiler kurmayı amaçlıyor. Gelecek yıllarda Türk gıda sektörünün daha da büyümesi bekleniyor.