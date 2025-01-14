Türk halı sektörü, 2024 yılı itibarıyla büyük bir başarıya imza attı. Türkiye, 180 ülke ve serbest bölgeye toplamda 589 milyon 199 bin metrekare halı ihraç etti. Bu satışlardan elde edilen gelir ise 2 milyar 867 milyon 477 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden yapılan derlemelere göre, Türk halıcılar, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 4,2 artırmayı başardı.

Makine halıları sektörün yıldızı oldu

Türk halı sektörünün en büyük gelir kaynağı, 2 milyar 219 milyon 340 bin dolarla makine halıları oldu. Onları, 530 milyon 19 bin dolarla özel tasarım tufte halıları, 108 milyon 945 bin dolarla el halıları ve 9 milyon 172 bin dolarla kilim izledi. Türkiye’nin halı üreticileri, dünya pazarlarında çeşitlilik gösteren ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

ABD, halı ihracatında zirvede

Türk halıcılık sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke yine ABD oldu. 784 milyon 315 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilen ABD, sektördeki en büyük pazar olmaya devam ediyor. ABD’yi, 287 milyon 165 bin dolarla Suudi Arabistan, 264 milyon 258 bin dolarla Irak ve 187 milyon 453 bin dolarla İngiltere izledi. Özellikle Irak’a yapılan ihracat, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 35,6 oranında bir artış gösterdi.

Gaziantep, halı ihracatında lider konumda

2024’te halı ihracatının en büyük kısmı Gaziantep’ten geldi. 1 milyar 970 milyon 427 bin dolarlık halı ihracatıyla Gaziantep, Türkiye'nin halı üretim ve ihracatında liderliğini korudu. İstanbul ise 673 milyon 552 bin dolarla ikinci sırada yer aldı, Uşak ise 76 milyon 745 bin dolarlık ihracatla üçüncü sırada bulundu.

2025’te hedefler daha yüksek

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, 2024 yılının tüm zorluklara rağmen verimli geçtiğini belirterek, 2025 yılı için umutlu olduklarını ifade etti. Kaplan, "GAHİB olarak ABD, Hindistan, Avusturalya, Malezya, Moritanya, Senagal, İngiltere gibi ülkelere yönelik dış ticaret heyetleri düzenledik. Bu çalışmaların olumlu sonuçlarını alıyoruz ve 2025’te de uluslararası fuarların yanı sıra uzak ülkelere yönelik dış ticaret heyetleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.