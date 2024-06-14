Keşan Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen “Türkülerle Yarenlik” Türk Halk Müziği Konseri, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu’nda düzenlenen konser, saat 20.30 sıralarında başladı.

Konsere; Keşan Belediye Başkanı Op.Dr. Mehmet Özcan ve eşi Şengül Özcan, Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdürü Doçent Dr. Arda Göksu, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe ve Saadet Partisi Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler ile müzikseverler katıldı.

Renkli ve coşkulu geçen etkinlikte, türkülerin büyüleyici dünyasına yolculuk yapıldı. Konserde sahne alan Doktor Öğretim Üyesi Kadir Çayır ve yetenekli müzisyenler, Türk halkının köklü müzik geleneğini en güzel şekilde yansıtarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Efsaneleşmiş türkülerin yanı sıra, genç yeteneklerin seslendirdiği eserler de geceye ayrı bir renk kattı.

Konser sonunda, Mehmet Özcan tarafından Kadir Çayır’a çiçek takdim edildi. Özcan, “Müzik dolu muhteşem gecede bir araya gelen herkese teşekkür ediyoruz. Gelecek etkinliklerde buluşmak ümidiyle!” dedi.

Konuşmanın ardından konser sona erdi.