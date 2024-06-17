Aydın'ın Didim ilçesinde Bafa Gölü'ne sert iniş yapan Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçağının yerine hızla yeni bir uçak göreve başladı. Bodrum-Milas Havalimanı'nda konuşlu bulunan THK'ya ait 'Ateş Kuşları' adlı dört CL-215 tipi yangın söndürme uçağı, orman yangınları ile mücadelede aktif rol alıyor.

Bakımları tamamlanan yeni uçak hizmete girdi

THK'nın envanterinde bulunan 9 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağından biri 1 Mayıs'ta, üçü ise 1 Haziran'dan itibaren Bodrum-Milas Havalimanı'nda görev yapmaya başladı. Bu uçaklardan biri, geçtiğimiz gün Didim'de çıkan yangına müdahalede bulunurken Bafa Gölü'ne sert iniş yapmıştı.

THK yetkilileri, 'Ateş Kuşları' olarak adlandırılan CL-215 tipi uçakların 5 ton su alma kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Uçakların bakımı, THK teknik birimi tarafından özenle yapılmakta olup, operasyonlarını Bodrum-Milas Havalimanı'ndan koordine etmektedirler.

THK'nın 9 adet yangın söndürme uçağı bulunduğunu ve bu uçaklardan ikisinin ekonomik ömrünü tamamladığını açıklayan yetkililer, hâlihazırda 4 uçağın faal olarak görev yaptığını ve diğerlerinin ise bakımlarının tamamlanarak hizmete alınabileceğini belirttiler.

Orman yangınlarında mücadelede kapasite arttırımı

THK yetkilileri, ilerleyen süreçte uçak filosunu güçlendirerek orman yangınları ile mücadele kapasitelerini artırma niyetinde olduklarını vurguladılar. CL-215 tipi yangın uçaklarının dünya genelinde en etkili ve verimli uçaklar arasında yer aldığını da eklediler.