Afganistan’da yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye, insani yardım konusunda hızlı bir adım attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılayı tarafından hazırlanan yardım malzemelerinin, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla deprem bölgesine ulaştırıldığını açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, “Afganistan’da meydana gelen deprem felaketi sebebiyle, AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri, Türk Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı ile bölgeye ulaştırılarak yetkililere teslim edilmiştir” denildi.

Ulaştırılan yardım malzemeleri arasında temel gıda, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ekipmanların bulunduğu belirtildi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarının koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.

Türkiye’nin bu hızlı müdahalesi, Afganistan’daki depremzedelere destek sağlama noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.