Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 F-16 savaş uçağı ve 1 KC-135R tanker uçağının, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Romanya hava sahasında düzenlenen Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'nde yer aldığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağımız, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından yürütülen 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' ile uyumlu 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' çerçevesinde, Romanya hava sahasında icra edilen 'Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldı."