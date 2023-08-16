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Detaylı kan tetkikleri yapılan oyuncuların; ortopedi, iç hastalıkları, göz ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyunculardan Şeyma Ercan , Buse Kayacan Sonsırma, Neriman Özsoy , Anthi Vasilantonaki, Dicle Nur Babat ve Melis Yılmaz'ın, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.