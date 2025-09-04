Türk Hava Yolları (THYAO), 2025 yılı temettü ödemesinin ikinci taksit tarihini açıkladı.

Şirket, 21 Mayıs 2025’te gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı kâr dağıtım kararını onayladı ve hissedarlarına toplam 9,5 milyar TL temettü ödeneceğini duyurdu. Böylece THY, 12 yıl aradan sonra yeniden kâr payı dağıtımına başlamış oldu.

Hisse başı ödeme miktarı

THYAO yatırımcıları, hisse başına brüt 6,88 TL, net 5,85 TL temettü alacak. Ödeme, iki eşit taksit halinde yapılacak:

1. taksit: Net 2,92 TL (16-18 Haziran 2025’te yatırıldı)

2. taksit: Net 2,92 TL (2-4 Eylül 2025’te yatırılacak)

Güçlü mali performans

Şirketin 2024 yılı finansal tablolarına göre;

TMS/TFRS esasına göre 113,4 milyar TL ,

VUK esasına göre ise 137,5 milyar TL dağıtılabilir net kâr elde edildi.

Bu sonuçlar, THY’nin yeniden temettü dağıtım kararı almasına zemin hazırladı.

Yatırımcılar için önemi

Analistler, THYAO’nun temettü ödemelerinin uzun vadeli yatırımcı açısından cazip olduğunu ve şirketin güçlü bilanço yapısının bu süreci desteklediğini belirtiyor.