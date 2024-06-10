Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, CNN International'a verdiği röportajda öncelikli hedeflerini paylaştı. Bolat, “Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirliği üzerinde duruyoruz. Büyümeyi sürdürmek için kârlılığı artırmak şart. Bu yüzden değerli yolculara odaklanıyoruz. Türkiye'ye gelen turistlerin her biri ülkeye ortalama 3 bin dolar kazandırıyor” dedi.

Hedef 10 milyon turist

Bolat, ABD, Kanada, Meksika, Endonezya, Malezya, Japonya, Kore, Çin, Tayvan ve Avustralya'dan toplamda 10 milyon turist çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu turistlerin, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Bolat, CNN International'dan Richard Quest ile yaptığı röportajda, İstanbul Havalimanı'na daha fazla döviz getiren turist çekmeyi amaçladıklarını belirtti. "Uçaktaki koltukların dolu olması gerekiyor ama bu yolcunun değer kattığından emin olmalısınız. İstanbul Havalimanı’na gelen her yolcuyu, gideceği yere ortalama 2 buçuk saatten daha az bir sürede ulaştırabiliyoruz. İstanbul, kültür, tarih ve gastronomi açısından dünyada benzersiz bir şehir" diye konuştu.

Karlılık oranlarıyla ilgili soruya da yanıt veren Bolat, yolcuların yakında ücretsiz internete kavuşacağını müjdeledi. “Business class koltuklarımızı değiştiriyoruz ve iki yıl içinde tüm yolcularımız bedava ve hızlı internete sahip olacak. Bu, müşteri memnuniyetini artırmak için önemli bir adım” dedi. Rekabetin arttığı bu dönemde, yolculara farklı şekillerde değer katmayı amaçladıklarını belirtti.