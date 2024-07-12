Türk Hava Yolları, yolcularına erken rezervasyon yaparak avantajlı fiyatlardan yararlanma fırsatı sunuyor. 12-14 Temmuz tarihleri arasında bilet alarak, 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında 599 TL’den başlayan fiyatlarla uçabilirsiniz.

Kampanya detayları

Bilet satış tarihleri: 12-14 Temmuz 2024

Uçuş tarihleri: 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025

Başlangıç fiyatı: 599 TL

Bu kampanya, seyahat planlarınızı erken yaparak ekonomik avantajlar elde etmenizi sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs'ın cazibesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tarihi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Erken rezervasyon fırsatlarından yararlanarak, bu muhteşem adayı keşfetme şansını kaçırmayın. Tarihi kaleleri, muhteşem plajları ve lezzetli Kıbrıs mutfağı ile unutulmaz bir tatil sizi bekliyor.

Neden erken rezervasyon?

Erken rezervasyon yapmanın birçok avantajı bulunuyor:

Uygun fiyatlar: Daha ekonomik fiyatlarla bilet alarak bütçenizi koruyabilirsiniz.

Kolay planlama: Tatilinizi önceden planlayarak, seyahat tarihlerinizde esneklik sağlayabilirsiniz.

Rahatlık: Erken rezervasyon ile koltuk seçiminizi yaparak, uçuşunuzun keyfini çıkarabilirsiniz.

Türk Hava Yolları'nın bu özel kampanyası ile avantajlı fiyatlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçmak için acele edin. Biletlerinizi 12-14 Temmuz tarihleri arasında alarak, 1 Kasım 2024 - 15 Ocak 2025 tarihleri arasında planladığınız seyahatin tadını çıkarın.

Nasıl Rezervasyon Yapılır?

Türk Hava Yolları Resmi Web Sitesi: www.turkishairlines.com

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