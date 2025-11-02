Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Türk Hava Yolları tarafından kara listeye alındı. İddiaya göre Muhtar, uçağını kaçırınca havalimanında sinirlenerek görevli personele tepki gösterdi. O anlar, çevredeki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Havalimanında tartışma çıktı

Olay, Reha Muhtar’ın uçağına geç kalmasıyla başladı. X-Ray kontrol noktasından geçerken kuralları ihlal etmeye çalışan Muhtar, güvenlik personeline bağırarak tepki gösterdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Muhtar’ın davranışları çevrede bulunan yolcuların da dikkatini çekti. Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

THY’den açıklama: “Kara listededir”

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Üstün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.

Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık THY uçuşlarında kara listededir.

Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir.”

Bu açıklamayla birlikte, Muhtar’ın Türk Hava Yolları uçuşlarını süresiz olarak kullanamayacağı belirtildi.

Sosyal medyada büyük yankı

Olayın ardından Reha Muhtar ismi sosyal medya platformlarında gündem oldu. Birçok kullanıcı, THY’nin kararını desteklerken bazıları da ünlü sunucunun davranışına tepki gösterdi. Görüntüler, kısa sürede milyonlarca kez izlendi.