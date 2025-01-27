Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda büyük bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya kapsamında, 949 TL’den başlayan fiyatlarla uçak bileti almak mümkün olacak. Kampanya, 12 Şubat ile 26 Mart arasında geçerli olacak seyahatler için geçerli.

Biletler nereden alınabilir?

THY tarafından yapılan açıklamaya göre, indirimli biletler bugün ve yarın alınabilecek. Kampanya kapsamında biletler, THY'nin resmi internet sitesinden ve mobil uygulamasından satın alınabilir.

Kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 12 Şubat ile 26 Mart arasında seyahat edebilecek. Fiyatlar, 949 TL’den başlayarak farklı güzergahlar için değişiklik gösterecek.

Kampanya hakkında daha fazla bilgiye ve ayrıntılara ulaşmak için Türk Hava Yolları'nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.