14-17 Ocak 2024 tarihlerinde Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Heimtextil Fuarı’nda, Denizli firmaları 69 stant ile yer alıyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Turkish Towels markasıyla fuara 9. kez katılım sağlıyor. Hall 12.0 D77 alanında sergilenen Denizli’nin ev tekstili ürünleri, uluslararası alıcılardan büyük ilgi görüyor. Fuarda Turkish Towels reklamları, yoğun lokasyonlarda Türk havlusunun tanıtımını yapıyor.

“Yeni iş fırsatları için büyük bir platform”

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Heimtextil Fuarı'nın yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ilişkileri güçlendirme adına büyük bir fırsat olduğunu söyledi. “Pandemi öncesinde 60 binin üzerinde olan ziyaretçi sayısının bu yıl yeniden o seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Fuarda Türk ürünlerinin %20’lik bir alanı kapladığını vurgulayan Memişoğlu, yenilikçi ürünleri uluslararası alıcıların beğenisine sunduklarını belirtti.

Türkiye ev tekstili ihracatında Denizli’nin gücü

DENİB Başkanı, Denizli'nin Türkiye'nin ev tekstili ihracatında lider olduğunu ifade ederek, “Denizli, ev tekstili alanında sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir oyuncu konumunda. Ülkemizin yıllık havlu ihracatının %76'sı, bornoz ihracatının %67'si ve nevresim ihracatının %60'ı ilimizden gerçekleştiriliyor. Bu ürün gruplarında ülke çapında liderliğimizi ve katma değerli konumumuzu sürdürüyoruz. Ev tekstili sektöründe sadece ülkemizin değil, dünyanın da önde gelen üretim merkezi olarak nitelendirebileceğimiz Denizli’nin, Türkiye’yi bir kez daha en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İlimizin sektördeki gücünü uluslararası mecralarda görmek gurur verici. Yeni fırsatları değerlendirmek, ihracat rakamlarımızı artırmak, sektörde varlığımızı daha da bilinir kılmak için daha fazla uluslararası platformda yer almalıyız. Fuardan elde edilecek başarının ilimiz ve ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyor, bu vesileyle fuarın tüm paydaşlar için verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi. Memişoğlu, sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği ana strateji olarak benimseyerek bu başarıyı sürdüreceklerini vurguladı.