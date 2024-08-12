Hava üssünde incelemeler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Birleşik Krallık’ta yaptığı temaslar sırasında Coningsby Hava Üssü’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında, Türkiye'nin İngiltere'den tedarik etmeyi planladığı EF-2000 Eurofighter Typhoon savaş uçağını yakından görme fırsatı buldu.

Tedarik süreci ve engeller

Türk Hava Kuvvetleri, 2022’den bu yana Eurofighter Typhoon’a ilgi gösteriyor; ancak bu süreçte Almanya, savaş uçaklarının tedarikini bir süredir engelliyor. İlk etapta 40 adet Eurofighter Typhoon almayı hedefleyen Türk Hava Kuvvetleri’nin, bu uçakların tamamını Birleşik Krallık’tan temin edeceği belirtiliyor. Org. Gürak’ın İngiltere’deki incelemeleri, iki ülke arasındaki tedarik görüşmelerinin devam ettiğini gösteriyor.

Almanya’nın engeli ve iç destek

Eurofighter Typhoon projesinin Türkiye’ye transferine ilişkin olarak Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya’nın onay verdiği, ancak Almanya Hükümeti’nin farklı bir tutum sergilediği biliniyor. Buna karşın, Airbus fabrikasında çalışan Alman işçilerin de Türkiye'nin talep ettiği 40 uçağın siparişinin onaylanmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Eurofighter Typhoon Projesi’nin tarihçesi

Eurofighter Typhoon projesi, Avrupa ülkelerinin yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla bir ortaklıkla başlatıldı. Başlangıçta İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'nın yer aldığı bu proje, Fransa’nın ayrılmasının ardından devam etti ve nihayetinde EF-2000 ortaya çıktı. Üretim hakları ise %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya arasında paylaştırıldı.

Proje ortakları ve istihdam

Konsorsiyumda İngiltere’yi temsil eden BAE Systems, Almanya ve İspanya’yı temsil eden Airbus Defence & Space ve İtalya’yı temsil eden Leonardo firmaları, projede önemli rol oynuyor. Bu işbirliği sayesinde, söz konusu ülkelerde önemli bir tedarik zinciri ve istihdam oluşturulmuş durumda.

Bugüne kadar 550’den fazla Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan’a başarıyla teslim edildi. Org. Gürak’ın incelemeleri, Türkiye'nin hava gücünü güçlendirmek için attığı adımları gözler önüne seriyor.