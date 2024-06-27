LAHEY (AA) - İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve beraberindeki 10 hukukçu ile TBMM üyelerinin yer aldığı heyetler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında işlediği savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarının soruşturulması amacıyla uluslararası kurumlarla görüşmek üzere Lahey'e geldi.



TBMM heyetinde, Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan yer aldı.

Heyetler, yarın öğleden önce Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) ve öğleden sonra Uluslararası Ceza Mahekmesi'nde (UCM) temaslarda bulunacak.

- Kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılar için özel dosya

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, AA muhabirine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen sivillerin büyük çoğunluğunun kadınlar ve çocuklardan oluştuğunu ifade ederek, kadınlara ve çocuklara yönelik ihlaller için ayrı dosyalar hazırlandığını belirtti.

Uluslararası hukukta kadınlara ve çocuklara yönelik daha kapsamlı bir koruma rejimi bulunduğunu anlatan Yüksel, İsrail'in suçlarının hesabının sorulması için uluslararası kuruluşları ve mekanizmaları harekete geçirmeye devam edeceklerini aktardı.

Türkiye olarak Filistin halkını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Yüksel, uluslararası her platforma Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

- Ek deliller sunulacak

İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaş suçu, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçları işleyen şüphelilerin cezalandırılması için daha önce UCM Savcılığı'na sundukları 3 klasörlük delillere ek 5 klasör daha delil sunacaklarını belirtti.

KSYÖ'de temaslarda bulunacaklarını ifade eden Şamlı, İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı kimyasal silahlara ilişkin inceleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Soykırım suçu işleyen İsrail'in gereken cezayı alması için Baro olarak tüm girişimlerde bulunduklarını dile getiren Şamlı, çocuk soykırımı ve kadın soykırımı için İstanbul 2 Nolu Barosu komisyonlarınca hazırlanan iki dosyayı da UCM'nin yanı sıra ilgili Birleşmiş Milletler kurum ve kuruluşlarına ileteceklerinin altını çizdi.