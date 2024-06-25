Türk ihracatçılar Çin’in prestij fuarına hazırlanıyor. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) 2024 başvuruları devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Çin ile dış ticaret açığımızın azaltılması; Türk ürünlerimizin Çin’de tanıtılması ve marka imajının güçlendirilmesi amacıyla 5-10 Kasım 2024 tarihlerinde Çin/Şanghay’da 7. kez düzenlenecek.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Fuar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından bizzat planlanan, önerilen ve teşvik edilen önemli bir etkinliktir. CIIE'nin dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuardır. Çin’in en prestijli fuarı olup, dünyanın en büyük ithalat fuarı olma özelliği ile de başta Asya Pasifik bölgesi olmak üzere birçok yabancı katılımcının ilgi odağı olan bir fuardır. Bu nedenle firmalarımız için markalarını tanıtması, genel anlamda Türk marka imajımızın güçlendirilmesi ve yoğun ve verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek olması nedeniyle firmalarımızın fuara katılımı büyük önem taşımaktadır. 2023 yılında Çin'e ihracatımız 3,3 milyar dolar, Çin'den ithalatımız 44,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yaklaşık 41,6 milyar dolar dış ticaret açığımız var. Bu açığı kapatmak için çalışıyoruz ve bu Fuarın bu açığın kapanmasına ülkemiz lehine katkı sağlayacağını umuyoruz. EİB olarak, Çin pazarındaki çalışmalarımıza 2019 yılında başladık.” dedi.

Başkan Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri'nde 2019 yılını "Çin Yılı" ilan ettik. Birliğimiz bünyesinde 'Çin Takımı' kurduk. Bu ekip mesailerinin çoğunu Çin’e harcamakta. İhracatçılarımızı Çin pazarının sunduğu fırsatlardan haberdar etmek ve Çin e-ticaret platformlarıyla tanıştırmak amacıyla "Hedef Pazar: Çin" seminerleri düzenledik. Kasım 2022'de üyelerimiz için “Çin Mini MBA Sertifika Programı” düzenledik. İhracatçılarımızı Çinli ithalatçılar ile buluşturmak için alım heyetleri organize ettik. ICBC Türkiye Bankası ile Mutabakat Zaptı imzaladık. Çin Gıda Maddeleri, Yerli Ürünler ve Hayvansal Yan Ürünler Ticaret Odası (CCFNA) Mutabakat Zaptı imzaladığımız önemli kurumlardan bir diğeridir. Wechat hesapları oluşturduk. Çin'in popüler e-ticaret platformlarında da bölgemizin ürünlerini tanıtmak için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük doğal taş fuarı olan "Xiamen International Natural Stone" fuarına da uzun yıllardır milli katılım düzenliyoruz. Ocak ayında Ticaret Bakanlığımız tarafından düzenlenen ve Pekin Büyükelçimizin başkanlığını yaptığı, ülkemiz iş dünyasının üst düzey temsilcilerinden oluşan Pekin ve Urumçi Heyet Programına katıldık.” diye konuştu.