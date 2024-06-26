Türk Ihracatçılar Çin’in Prestij Fuarına Hazırlanıyor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Çin/Şanghay’da 05-10 Kasım 2024 tarihlerinde 7. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük ithalat fuarı hakkında bilgi verdi.

Jak Eskinazi, "CIIE, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından planlanan ve teşvik edilen bir etkinliktir. Dünya çapında ilk ithalat temalı ulusal düzeydeki fuar olan CIIE, Çin’in en prestijli fuarı olup, Asya Pasifik başta olmak üzere birçok yabancı katılımcının ilgi odağıdır. Bu nedenle firmalarımız için markalarını tanıtmak ve Türk marka imajını güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor" dedi.

2023 yılında ticaret rakamları

2023 yılında Türkiye’nin Çin’e ihracatı 3,3 milyar dolar, ithalatı ise 44,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla 41,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı oluştuğunu belirten Eskinazi, "Bu açığı kapatmak için çalışıyoruz ve bu fuarın ülkemiz lehine önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. EİB olarak, Çin pazarındaki çalışmalarımıza 2019 yılında başladık" diye ekledi.

Fuarın önemi

Türk firmalarının fuara katılımı, hem markalarını tanıtmaları hem de yoğun ve verimli ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri açısından büyük önem taşıyor. Eskinazi, fuarın Türk ihracatçıları için sunduğu fırsatları vurgulayarak, "Firmalarımız için markalarını tanıtmak ve yeni iş bağlantıları kurmak açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle tüm firmalarımızı bu prestijli fuara katılmaya davet ediyoruz" dedi.