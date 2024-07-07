Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi’de düzenlenen 8. Çin-Avrasya Expo, Türk ihracatçılarına önemli fırsatlar sundu. Ege İhracatçı Birlikleri, 81 m²'lik alanda dört firma ile Türkiye’yi temsil etti. Başkan Yalçın Ertan, fuarın geniş sektör yelpazesi ile 360 iş birliği anlaşmasına sahne olduğunu belirtti. Fuarda 50 ülke ve 1900’den fazla katılımcı yer aldı.

Yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatları

Başkan Yalçın Ertan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında kritik bir rol oynadığını ve Çin-Orta Asya-Avrupa ticaretinde stratejik bir konumda olduğunu vurguladı. Bölgede yapılan altyapı projeleri ve Çin-Avrupa demiryolu hatları ile Urumçi, önemli bir lojistik merkezi haline geldi. Ertan, Türk ihracatçılarının bu bölgeye ilgi göstermesi gerektiğini ifade ederek, bölgedeki hızlı gelişimin önümüzdeki 10 yılda devam edeceğini belirtti.

Alternatif taşımacılık rotaları

Son dönemde Süveyş Kanalı'nda yaşanan sorunlar nedeniyle deniz taşımacılığının maliyet ve süre açısından dezavantajlı hale geldiğini belirten Başkan Yalçın Ertan, demiryolu taşımacılığının önem kazandığını ve Urumçi’nin bu alanda kritik bir merkez olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıl 400 m²'lik bir alanla milli katılım organizasyonu planladıklarını belirterek, fuarın Türkiye için ticaret ve yatırımlarda yeni kapılar açacağını umduklarını ifade etti.

Fuarı ziyaret edenler arasında Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Pekin Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir de yer aldı, bu ziyaretler Türkiye'nin fuara verdiği önemin bir göstergesi oldu. Ertan, ilişkilerin artırılması ve Kuşak ve Yol işbirliğinin teşvik edilmesiyle verimli sonuçlar elde edileceğini belirtti.

Yalçın Ertan kimdir?

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına ikinci kez seçilen Yalçın Ertan, 1956 yılında Aydın’ın Atça Kasabasında dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden 1978 yılında mezun olan Yalçın Ertan, 1978-80 yılları arasında Güney Kaliforniya, Los Angeles’ta işletme üzerine master yaptı.

İş hayatına 1981 yılında Efe Tarım Makinaları San. ve Tic. A.Ş.’de İhracat Sorumlusu olarak başlayan Ertan, 1981 yılında 2 milyar dolar seviyelerinde olan Türkiye ihracatının geliştirilmesine uzun yıllar katkı sağladı.

Ülkemizin 1980’li yılların başlarında başlayan dışa açılma ve ihracat hamlesinin bir parçası olan dış ticaret sermaye şirketlerinden MEPTAŞ A.Ş.’nin 1983 yılındaki kuruluşundan itibaren 1992 yılına kadar Ticaret Grup Başkanlığı, Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. Daha sonra 1992 yılından beri Toyas Dış Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

1986-92 yılları arasında İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Yalçın Ertan, 2010-14 yılları arasında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2018 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 Yılında Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi.

Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Yalçın Ertan, Ayşen Ertan ile evli, 2 çocuk babası ve İngilizce biliyor.