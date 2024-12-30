TÜRK-İŞ' in Aralık 2024 raporuna göre, dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan açlık sınırı 21.083 TL, yoksulluk sınırı ise 68.675 TL olarak hesaplandı. Açıklanan bu rakamlar, ekonomik koşulların aile bütçelerine olan etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Asgari ücret ve açlık sınırı arasındaki fark kapanıyor

2025 yılı için belirlenen net asgari ücret 22.104 TL olarak duyurulmuştu. Ancak bu rakam ile açlık sınırı arasında sadece 1.021 TL fark kalması, asgari ücretin alım gücü üzerindeki baskıyı gözler önüne serdi.

Yoksulluk sınırı büyük uçurum yaratıyor

TÜRK-İŞ'in açıkladığı 68.675 TL’lik yoksulluk sınırı, bir ailenin kira, gıda, giyim, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tutarı ifade ediyor. Bu rakam, asgari ücretle geçinen ailelerin bu sınırın çok uzağında kaldığını ortaya koyuyor.

Sendikalar taleplerini yükseltiyor

TÜRK-İŞ’in verileri, hem çalışanlar hem de sendikalar için 2025 yılında daha fazla ekonomik düzenleme ihtiyacını işaret ediyor. Gıda fiyatları, barınma maliyetleri ve diğer temel harcamalardaki artışın devam etmesi, asgari ücretle geçinen kesimlerin hayatlarını daha da zorlaştıracak gibi görünüyor.

Gıda harcamalarındaki artış sürüyor

TÜRK-İŞ, Aralık 2024 için dört kişilik bir ailenin temel gıda harcamalarını ele alan açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Ankara merkezli yapılan çalışmaya göre, ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre %2,54 oranında arttı.

Yıllık değişim oranı yüksek

Son 12 aylık değişim oranı %46,09 olarak gerçekleşirken, yıllık ortalama artış %62,35 seviyesine ulaştı. Bu oranlar, gıda fiyatlarındaki sürekli yükselişin hane halkı bütçelerine olan etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Açlık ve yoksulluk sınırları zirvede

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, Aralık ayında:

Açlık sınırı : 21.083 TL

: 21.083 TL Yoksulluk sınırı : 68.675 TL

: 68.675 TL Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti: 27.364,71 TL

Bu rakamlar, dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tutarı ifade ediyor ve mevcut ekonomik durumun zorluğunu gözler önüne seriyor.

Gıda enflasyonu çalışanları zorluyor

TÜRK-İŞ’in açıkladığı oranlar, özellikle temel gıda ürünlerinde yüksek enflasyonun sürdüğünü ve hane halkının alım gücünü giderek daha fazla zorladığını ortaya koyuyor. 2025 yılı için belirlenen 22.104 TL’lik asgari ücret, açlık sınırının yalnızca 1.021 TL üzerinde kalırken, yoksulluk sınırıyla arasındaki fark ise giderek büyüyor.