Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılı asgari ücreti belirlemek için düzenlediği 4. toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. Ancak işçi tarafını temsilen komisyona katılan TÜRK-İŞ, bu önemli toplantıya katılmama kararı aldı.

TÜRK-İŞ'in kararı

TÜRK-İŞ, komisyonun daha önce yapılan toplantılarında işçi tarafının taleplerini net bir şekilde ortaya koymuştu. Ancak TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi tarafının talebinin karşılanmadığını belirterek, komisyonun 4. toplantısına katılmama kararı aldı. TÜRK-İŞ, asgari ücret taleplerini 29.583 TL olarak açıklamıştı ve %74'lük bir zam talebinde bulunmuştu. Bu karar, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Toplantının seyri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda, işçi temsilcisi olmadan zam oranının nasıl şekilleneceği merak konusu. TÜRK-İŞ’in katılmama kararı, komisyonun bu hafta içerisinde asgari ücreti belirleme sürecini nasıl etkileyecek?