Yeni yıl (2025) yıl itibarıyla geçerli olacak net asgari ücretin, yüzde 30’luk artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepkiler sürüyor. Dün akşam aniden yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısına katılmama gerekçelerini açıklayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenme sürecini “İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar” diye tepki gösterdi. Atalay, “Son 30 yıldır altı kere oy birliği ile karar alınmış. İki kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok, o yüzden bizim olmamızın anlamı yok dedik” ifadelerini kullandı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, “Bu açıklanan ücret, yıllık da olsa altı aylık da olsa kabul edilebilir bir tarafı yok” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında kendilerine rakam bildirilmediğini vurgulayan Atalay, Masada beş hükümet, Ticaret Bakanlığı var, Çalışma Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var... Bize şu rakamı uygun görüyoruz demediler. Mecbur kaldık geçen hafta Türk-İş’in talebini ilettik. Maalesef dün akşam üzeri bize haber verdiler. Bakan beyle konuştuk, toplantı var dediler. Arkadaşlarımızın her biri bir yerdeydi. Karar aldık, toplantıya katılmayacağız dedik. Son 30 yıldır altı kere oy birliği ile karar alınmış. İki kere hükümetle karar alınmıştı. Onun dışında 22 kez biz toplantıya katılmamış, şerh koymuşuz. Dün akşam rakamdan haberimiz yok; o yüzden ‘Bizim olmamızın anlamı yok’ dedik. Biz bulanık suya giriyoruz; dün de öyleydi, ondan önce de öyleydi... İşverenle hükümet bir olup istedikleri kararı çıkartıyorlar.

“Taraflar önümüze rakam getirmediler”

Atalay, ülkede 8 milyon asgari ücretli çalışan olduğunu ve son beş yıldan beri asgari ücretin “geçim ücreti” olduğunu vurguladı. “Geçmiş yıllarda ülkenin yüzde 20’siydi, şu anda ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor” diyen Atalay, şunları söyledi:

“Bu masada asgari ücretliler olsun ve onlar karar versin istedik biz. Taleplerini sizlerin önünde kamuoyuna açıkladık. Arkadaşlarımız 20 bin 958 lira talep ettiler. Aradan bir hafta geçti. Perşembe, cuma olacak denirken dün akşam oldu toplantı. Üç toplantıda taraflar önümüze rakam getirmediler. Burada bizim talebimiz ‘Anayasada yer alan geçim şartlarına uyulmalı, insanca yaşamayı mümkün kılacak bir tutarda olmalı. Asgari ücret pazarlık konusu yapılmamalı’ diye ifade ettik.”

“Komisyona bundan sonra katılmıyoruz”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu için “Biz zordayız, geçinemiyoruz. Bizi hırpalamanın kimseye faydası yok. Bu komisyon adil değil, bu komisyon anti demokratik bir komisyon” ifadelerini kullanan Atalay, adil olmayan komisyonda 50 sene durduklarını dile getirdi.

Atalay, “Adil bir düzenleme yapılmadığı sürece asgari ücret tespit komisyonuna katılmayacağız. Adil ve demokratik komisyon olur, sözümüz dinlenirse bu komisyonda varız. Ancak adet olsun diye o komisyona bundan sonra katılmıyoruz. Biz burada yokuz. Olsak da sözümüz dinlenmiyor” dedi.