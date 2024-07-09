TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim üzerimizden ekonominin düzelmesinin şansı yok. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler" diyerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef aldı. Üç konfederasyonun 10 maddelik manifestosunda asgari ücrete temmuz ayında zam istendi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) bugün Türk-İş Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

'10 bin TL'yle bir hafta geçinme şansımız yok'

Toplantıda söz alan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kamuda ücret dengesizliği olduğunu, emeklilerin ve asgari ücretlilerin sıkıntı yaşadığını belirterek "10 bin TL'yle bir hafta geçinme şansımız yok. Tablo ortada" dedi. Atalay, "Bunlar bizi yani işçiyi maraba zannediyor. Bizim üzerimizden ekonominin düzelmesinin şansı yok. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler" ifadelerini kullandı.

'TÜİK'in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz'

TÜRK-İŞ Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "TÜİK'in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Geçmişte kamuda ücretler yüksekti, normal bir ücret alıyordu. Şimdi kamu en düşük duruma düştü. Ama maalesef özel sektördeki patronlar, kazandıkları para ve kârları ortada. Ona rağmen 10 yıllık 20 yıllık bir işçiye 10-15-20 bin lira parayı çok görüyorlar. Bunlar bizi köle zannediyorlar. Bu meseleyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa noksansız yapmak zorundayız."

'Yeter ki kaynaklar adil dağıtılsın...'

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da herkesin yarattığı değerin 85 milyonun rahatça yaşamasına yeteceğini belirterek "Yeter ki kaynaklar adil dağıtılsın, gelir ve vergi dağılımı adaletli olsun. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakkı olmaz. İşçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin seçimden seçime değil hayatın her alanında söz hakkına sahip olduğu bir ülkede bu sorunu çözebiliriz."

Hak-İş'ten 'adil paylaşım' ve 'vergi' eleştirisi

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'de refahın adil paylaşımıyla ilgili tersine gidiş söz konusu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki en kötü milli gelir dağılımındaki adaletsiz ülkelerden biriyiz. Avrupa Birliği ülkelerinde asgari ücret istisna iken, Türkiye'mizde genel ücrete dönüşüyor" dedi. Arslan, vergi sistemi ve gelir adaleti konularında da eleştirilerini sürdürdü.

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş'ten 10 Maddelik Manifesto Konfederasyonların ortak manifestosu şu maddeleri içermektedir:

Vergide Adalet İstiyoruz: Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut tarife ve artan oranlar çalışanları mağdur etmektedir. Gelir vergisi tarifesinin yeniden düzenlenmesi ve adil bir vergi sistemi oluşturulması gerekmektedir. Enflasyonla Mücadele Ücretleri Düşük Tutarak Sağlanamaz: Ücretlerin enflasyona göre artırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Asgari Ücret Acilen Artırılmalıdır: Ülkedeki en düşük ücret seviyesinin artırılması gerektiği belirtilmiştir. Kamuda Ücret Dengesizliği Sona Erdirilmelidir: Kamuda ücret adaletsizliği sorununa çözüm bulunması gerektiği vurgulanmıştır. En Düşük Emekli Aylığı Asgari Ücret Tutarında Olmalıdır: Emekli aylıklarının iyileştirilmesi ve adaletli bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Kaldırılmalıdır: Sendikal hakların kullanımını engelleyen yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi talep edilmiştir. 696 Sayılı KHK Kapsamı Dışında Bırakılan Kamu Taşeron İşçileri Daimi Kadroya Geçirilsin: Kamu taşeron işçilerinin statü sorununun çözülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tasarruf Tedbirleri Gerekçesiyle Çalışanların Hakları Aşındırılmasın: Tasarruf önlemlerinin işçi haklarını zedelemeden uygulanması gerektiği belirtilmiştir. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları: Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş kazalarının önlenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Çalışma Hayatında Ayrımcılık Son Bulmalıdır: İşyerlerinde ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiği belirtilmiştir.