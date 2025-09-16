“Portekiz İş ve Yatırım Fırsatları” başlığıyla gerçekleştirilen etkinlik, Portekiz Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Celeste Mota ile Portekiz İzmir Fahri Konsolosu, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve DYO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yiğitbaşı’nın katılımıyla EGİAD Dernek Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıda, Portekiz’in sunduğu iş fırsatları, yatırım potansiyeli ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler detaylı olarak ele alındı. Sektör bazlı analizlerin de paylaşıldığı etkinlik, Türk iş insanları için yeni işbirliği kapılarının açılmasına zemin hazırladı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, açılış konuşmasında Portekiz’in Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlarına açılan stratejik konumuna dikkat çekti. Özhelvacı, özellikle yenilenebilir enerji, turizm, tarım-gıda, teknoloji ve lojistik alanlarındaki fırsatların Türk yatırımcılar için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin uzun bir geçmişe dayandığını belirten Özhelvacı, “Tarih boyunca köklü bir işbirliği geleneğine sahip olan Türkiye ve Portekiz, bugün sağlam bir ekonomik zemin üzerinde karşılıklı güvenle iş birliği yapabiliyor” dedi.

Ekonomik işbirliğine dair veriler de toplantıda paylaşıldı. Özhelvacı, 2024 yılında Türkiye-Portekiz ikili ticaret hacminin yaklaşık 2,9 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, Türkiye’den Portekiz’e yapılan ihracatta motorlu taşıtlar, pamuk ipliği ve demir-çelik ürünlerinin öne çıktığını; Portekiz’den ithalatta ise kağıt ürünleri, kimyasallar, telekomünikasyon cihazları ve elektrikli makinelerin başı çektiğini söyledi.

Özhelvacı, toplantıda Portekiz’in önümüzdeki dönemde yaklaşık 75 milyar dolarlık altyapı, ulaştırma, havalimanı, hızlı tren, konut ve haberleşme projeleri planladığını belirterek, Türk firmalarının bu projelerde aktif rol alması için davette bulundu. Ayrıca, EGİAD’ın genç iş insanlarını küresel rekabet ortamına hazırlama hedefini hatırlatarak, yurtdışına açılmanın şirketlerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantının amacını özetleyen Özhelvacı, “Bugünkü etkinlik, Portekiz’deki somut fırsatları görmek, hangi sektörlerde hangi projelerin kapıda olduğunu öğrenmek ve üyelerimizin doğru bilgilere dayanarak kararlar almasını sağlamak için düzenlendi. Bu seminerin stratejik vizyonumuzu tazelemek ve yeni işbirliği kapılarını aralamak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.