KABİL (AA) - Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) mensubu bir grup iş insanı, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ziyaret ederek yeni yatırım fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İGİAD mensubu 23 Türk iş insanı, 4 günlük Afganistan ziyareti kapsamında Afganistan geçici hükümetinin üst düzey yetkilileri ve Afgan iş adamlarıyla görüştü.

Afganistan ve Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin artırılmasını hedefleyen iş insanları, ziyaretin ilk gününde Kabil'deki bir otelde düzenlenen toplantıda Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'dan Afganistan hakkında bilgi aldı.

Türk heyet ziyaretin diğer günlerinde Afganistan geçici hükümetinin Ticaret, Su ve Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Maden ve Petrol gibi bakanlıklarını ziyaret ederek bakan ve üst düzey yetkililerle görüştü.

- Karşılıklı pozitif mesajlar verildi

Taraflar görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türk heyeti, aynı zamanda Kabil'deki otelde düzenlenen toplantılarla yine Afgan yetkililer ve Afgan iş adamlarıyla birebir görüşmelerde bulunarak yatırım fırsatları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ikinci gününde burada düzenlenen toplantıda konuşan İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akça, Afgan tarafına İGİAD hakkında bilgi verdi.

Akça, İGİAD'ın girişimciliğin yanında iş ahlakını da çok önemli gördüğünü, sadece kar amaçlı ticaret yapmadıklarını, ahlaki olmayan işleri meşru kabul etmediklerini ve hak eksenli bir iş ahlakını savunduklarını vurguladı.

Akça, çeşitli sektörlerde Afganistan'a yönelik yatırım yapmayı istediklerini kaydetti.

Öte yandan, Afganistan Ticaret Odaları Başkanı Yunus Mumand, Afganistan Sanayi ve Maden Odası Başkanı Şirbaz Keminzade, Afganistan Tarım ve Hayvancılık Odası Başkanı Han Muhammed Furuten de konuşmalarında Türk yatırımcıyı Afganistan'a davet ederek, Türk iş insanlarının aynı zamanda tecrübelerini de Afganistan'a aktarmasını istedi.

Afganistan geçici hükümeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kıdemli Müşaviri Dr. Abdulgaffar Kuyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'ın tarım, sanayi, maden, demir yolu başta olmak üzere çok sayıda alanda yatırıma ihtiyaç duyduğunu belirterek, bu alanlara yapılacak yatırımlarda iş insanlarına her türlü kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.

Kuyik, "Türkiye'den gelen bu iş adamları maden, ziraat, hayvancılık, sanayi ve demir yolu gibi tüm alanlarda yatırım yapmak istiyor ve bununla gurur duyuyoruz. Afganistan'ın bu gibi büyük proje planları bulunuyor. Türkiye ve başka ülkelerden Afganistan'a gelmek isteyenleri samimiyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.



