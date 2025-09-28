Türkiye’de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri öncesinde sendikalardan dikkat çeken bir açıklama geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, hem kendi konfederasyonlarının hem de TÜRK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını açıkladı.

“Masada işçi tarafı olmayacak”

Arslan, TÜRK-İŞ ile yaptıkları görüşmede sendikanın katılmama kararını teyit ettiklerini söyledi. Kendilerinin de aynı yönde tavır alacaklarını vurgulayan Arslan, “Bu hem işçilerin hem de hükümetin aleyhine bir kaosa dönüşecek. O zaman TİSK ile hükümet oturup asgari ücreti belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Komisyon yapısına itiraz

HAK-İŞ Başkanı, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işçilerin aleyhine işlediğini savundu. Arslan, “Kamuda asgari ücretli neredeyse yok ama hükümet masada. Oysa bu özel sektörü ilgilendiriyor. Almanya’da sadece işçi ve işveren temsilcileri hakem eşliğinde masaya oturuyor. Türkiye’de de benzer bir yapıyı savunuyoruz” dedi.

“Büyük kayıp ve sorumluluk”

Arslan, sendikaların çekilmesiyle oluşacak tabloyu işçiler için “büyük bir kayıp” olarak nitelendirdi. Hükümetin bu durumda daha fazla sorumluluk alacağını belirten Arslan, “TİSK doğal olarak inisiyatif alacak. Asgari ücret işverenlerin istediği şekilde önümüze gelebilir” diye konuştu.

Uyarı: “Kaos yaşanabilir”

Asgari ücretin iki ay içinde belirleneceğini hatırlatan Arslan, “Masada işçi tarafı olmayacak. Bunun yaratacağı kaosla ilgili kimse adım atmıyor” sözleriyle uyarıda bulundu.