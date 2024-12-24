Resmi Gazete'de bugün (25 Aralık 2024) Resmi Gazete'de bugün (25 Aralık 2024)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Erdoğan, asgari ücretin %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacağını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

İşçinin talebi karşılanmadı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yapılan üçüncü toplantının ardından işçinin asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıklamıştı. Atalay, işçiler adına %45 zam ve %20 refah payı talep etmişti, ancak bu talepler hükümet tarafından karşılanmadı.

Türk-İş’ten protesto

Türk-İş, dördüncü toplantıya katılmama kararı aldı. Üçüncü toplantı sonrası belirledikleri yüksek zam talebinin kabul edilmemesi üzerine Türk-İş yetkilileri, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeler sonucu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararı aldı.

Son 5 yılda asgari ücretteki değişim

Son beş yıl içinde asgari ücrette önemli artışlar yaşandı:

  • 2020: 2.324 TL
  • 2021: 2.825 TL
  • 2022: 4.253 TL
  • 2022 (ara zam): 5.500 TL
  • 2023: 11.402 TL
  • 2024: 17.002 TL

2025 yılı için net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, işçi tarafının beklentilerinin altında kalsa da, hükümet bu kararın çalışanları desteklemek adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ