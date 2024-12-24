Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Erdoğan, asgari ücretin %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacağını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

İşçinin talebi karşılanmadı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yapılan üçüncü toplantının ardından işçinin asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıklamıştı. Atalay, işçiler adına %45 zam ve %20 refah payı talep etmişti, ancak bu talepler hükümet tarafından karşılanmadı.

Türk-İş’ten protesto

Türk-İş, dördüncü toplantıya katılmama kararı aldı. Üçüncü toplantı sonrası belirledikleri yüksek zam talebinin kabul edilmemesi üzerine Türk-İş yetkilileri, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeler sonucu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararı aldı.

Son 5 yılda asgari ücretteki değişim

Son beş yıl içinde asgari ücrette önemli artışlar yaşandı:

2020: 2.324 TL

2021: 2.825 TL

2022: 4.253 TL

2022 (ara zam): 5.500 TL

2023: 11.402 TL

2024: 17.002 TL

2025 yılı için net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, işçi tarafının beklentilerinin altında kalsa da, hükümet bu kararın çalışanları desteklemek adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.