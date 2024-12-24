Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için belirlenen asgari ücret kararının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Erdoğan, asgari ücretin %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacağını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.
İşçinin talebi karşılanmadı
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yapılan üçüncü toplantının ardından işçinin asgari ücret talebini 29.583 TL olarak açıklamıştı. Atalay, işçiler adına %45 zam ve %20 refah payı talep etmişti, ancak bu talepler hükümet tarafından karşılanmadı.
Türk-İş’ten protesto
Türk-İş, dördüncü toplantıya katılmama kararı aldı. Üçüncü toplantı sonrası belirledikleri yüksek zam talebinin kabul edilmemesi üzerine Türk-İş yetkilileri, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeler sonucu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmama kararı aldı.
Son 5 yılda asgari ücretteki değişim
Son beş yıl içinde asgari ücrette önemli artışlar yaşandı:
- 2020: 2.324 TL
- 2021: 2.825 TL
- 2022: 4.253 TL
- 2022 (ara zam): 5.500 TL
- 2023: 11.402 TL
- 2024: 17.002 TL
2025 yılı için net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret, işçi tarafının beklentilerinin altında kalsa da, hükümet bu kararın çalışanları desteklemek adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.