TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişine sert eleştirilerde bulundu. Atalay, "Adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe TÜRK-İŞ olarak bu komisyona katılmayacağız" diyerek, işçi temsilcilerinin taleplerinin dikkate alınmadığını vurguladı.

“Geçim ücreti haline geldi”

Atalay, asgari ücretin belirlenme sürecine dair şunları söyledi:

"Son beş yıldır asgari ücret, geçim ücreti haline geldi. Bu süreçte çalışanların taleplerini kamuoyuna açık şekilde duyurduk. Ancak üç toplantı boyunca somut bir teklif sunulmadı. Bilimsel verilerin dikkate alınmasını ve pazarlık konusu yapılmamasını talep ettik."

“İşveren ve hükümet istediği kararı çıkartıyor”

Atalay, dördüncü toplantıya ilişkin sürecin şeffaf olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıdan bir saat önce haber verildi. Yönetim kurulumuzu toplayarak katılmama kararı aldık. 15 kişi masada yer alıyor; ancak işveren ve hükümet istediği kararı çıkarıyor. Bu komisyon adil değil, antidemokratik bir yapı sergiliyor."

“Bırakın 1 yılı, 3 ay geçinemezler”

Atalay, açıklanan asgari ücretin çalışanların temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak olduğunu söyledi:

"Belirlenen bu rakamla insanların, bırakın bir yılı, üç ay geçinmesi mümkün değil. Asgari ücretliler artık bu maaşla hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer ülke büyüyorsa, asgari ücretlilerin de ekonomik büyümeden faydalanması gerekir."

“Adil olmayan komisyona katılmayacağız”

50 yıldır Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer aldıklarını belirten Atalay, bundan sonra adil bir düzenleme yapılmadığı sürece komisyonda yer almayacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"Adil olmayan bir komisyonda bulunmak istemiyoruz. Yeni bir düzenleme yapılır, adil bir yapı oluşturulursa tekrar masaya otururuz. Aksi takdirde çağrılmamızı dahi istemiyoruz."