TÜRK-İŞ, 2025 yılı için açıklanan asgari ücret zammına yönelik sert bir açıklama yaptı. Sendika, belirlenen 22.104 TL'lik rakamın kabul edilemeyeceğini belirtti. TÜRK-İŞ, 2025 yılı asgari ücret zammına ilişkin memnuniyetsizliğini dile getirdi. Sendika, belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücretin işçi taleplerini karşılamadığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TÜRK-İŞ, Hükümet ve işveren temsilcilerinin tekliflerine yönelik herhangi bir geri dönüş yapmadığını açıkladı. Bu sebeple, 24 Aralık 2024 akşamı yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmayacağını duyurdu.

"Kabul edilemez"

Daha önceki toplantılarda işçi tarafının taleplerini açıkça ortaya koyduklarını belirten TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, işçi taleplerinin dikkate alınmaması nedeniyle 4. toplantıya katılmama kararı aldıklarını söyledi. Atalay, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. Üstelik 1 yıllık belirlendi. 6 aylık olsa bile kabul edilemez" diyerek tepkisini dile getirdi.

TÜRK-İŞ yetkilileri, asgari ücretin 1 yıllık olarak belirlenmesine dikkat çekerken, "Bu rakam, 6 aylık bir süre için bile kabul edilemez" ifadesini kullandı.

“Asgari ücret 29.583 TL olmalıdır”

TÜRK-İŞ, yaptığı açıklamada asgari ücretin “işçinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir düzeyde olması gerektiğini” vurgularken, tekliflerine karşılık herhangi bir öneri gelmediğini belirtti. TÜRK-İŞ, 19 Aralık 2024 tarihinde Başkanlar Kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantıda, işçi temsilcileriyle birlikte asgari ücretin en az 29.583 TL olması gerektiğini kararlaştırdı. Bu rakamın, işçinin temel gıda, barınma, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını güncel ekonomik koşullarda karşılayabilecek bir düzeyi ifade ettiğini belirtti.

Türk-İş'in yaptığı açıklamada "Asgari ücret; “işçinin gıda, konut (kira, doğalgaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret” olmalıdır" diye aktardı.