Raporda, Türk istihbarat servislerinin Almanya'da "yüksek yoğunlukta" faaliyet gösterdiği ve bu faaliyetlerin Almanya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Türk istihbaratının faaliyetleri

BfV'nin raporunda, Türk istihbarat servislerinin Almanya'da casusluk, istihbarat kaynaklı siber saldırılar ve kanunsuz nüfuz operasyonlarında yer aldığı ifade ediliyor. Bu faaliyetler, Türkiye'nin muhalif olarak sınıflandırdığı grupları izlemek ve gözetlemek amacıyla yürütülüyor. Raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ismine yer verilmeyerek "Türkiye'nin İstihbarat Servisleri" ifadesi kullanıldı.

Almanya'daki Türk nüfus ve kurumlar

Raporda, Almanya'daki Türk nüfusunun yoğunluğu ve Türk kurumlarının varlığına dikkat çekilerek, bu durumun Türk istihbarat servislerine gizli bilgi toplama konusunda elverişli fırsatlar sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, Türk istihbarat servislerinin Almanya'daki Türkiye kökenli derneklere nüfuz etme faaliyetleri yürüttüğü ve siyasi karar alma süreçlerine etki etmeye çalıştığı ifade ediliyor.

UID'nin rolü ve mobilizasyon potansiyeli

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UID) de raporda yer aldı. UID'nin Almanya'da önemli bir mobilizasyon potansiyeline sahip olduğu ve AKP'nin Almanya'ya nüfuz etme çabalarında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Ortadoğu ihtilafının Almanya'ya yansımaları

Raporda, Ortadoğu'daki gelişmelerin Almanya'nın iç güvenliğine etkileri de değerlendirildi. Hamas'ın İsrail'e yönelik terör saldırıları ve ardından gelen askeri operasyonlar, Almanya'da antisemitizm ve İsrail karşıtı gösterilere neden oldu. Bu gösterilerde İslamcılar, Filistinli aşırılar, Türk aşırı sağcılar ve solcular aktif rol oynadı.

Almanya'daki radikalleşme riski

BfV, Türkiye kökenli hem sağcı hem de solcu grupların Ortadoğu ihtilafı ile ilgili gösterilerde rol oynadığını belirtti. Türk aşırı sağcıların Almanya'da Müslüman karşıtı ırkçılık üzerinden Alman karşıtı duygular yaymaya çalıştığına da raporda yer verildi.