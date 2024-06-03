İSTANBUL (AA) - Türk kadın yüzücüler Aysu Türkoğlu ve Yasemin Altıntaş, ABD'de, Türk kadınlarının gücünü ve azmini göstermek için "20 Bridges Swim" yüzüşünü gerçekleştirdi.



Türkoğlu ve Altıntaş, New York'ta Manhattan Adası'nın etrafında yer alan, 46 kilometre uzunluğundaki parkurda, güçlü akıntılara ve zorlu koşullara karşı yüzerek parkuru tamamladı.

"Pier A"dan suya girip yüzüş sonunda yine "Pier A"dan çıkarak parkuru tamamlayan yüzücüler Türkoğlu ve Altıntaş, bu zorlu geçişi Türk kadınlarına armağan etti.

Türkoğlu Catalina geçişiyle, Altıntaş ise Manş geçişiyle açık su yüzmede büyük başarı olarak kabul edilen ve 3 ana uzun mesafe yüzme etkinliğini tamamlayan sporcuların elde ettiği "Triple Crown" unvanına bu yıl sahip olmayı planlıyor.

- "20 Bridges Swim" parkuru

Geçmişte, "Manhattan Island Marathon Swim" olarak bilinen "20 Bridges Swim" yüzme yarışı, Manhattan Adası'nın etrafındaki yaklaşık 46 kilometre uzunluğundaki parkuru içeriyor.

Etkinlik adını, yüzücülerin parkur boyunca adanın çevresindeki 20 köprünün altından geçmesinden alıyor.

New York Open Water tarafından düzenlenen yarışma, dünyanın en zorlu açık su yüzme etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Katılımcılar, Hudson, East ve Harlem nehirlerinden geçerken karşılaşabilecekleri akıntılar, su sıcaklıkları ve su trafiği gibi çeşitli zorluklarla başa çıkmak zorunda kalıyor.