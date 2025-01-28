Türkiye’nin zengin kahvaltı kültürü, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne aday gösterildi. Türkiye’nin ilk kahvaltı kitabının yazarı ve gastronom Süleyman Dilsiz, başvuruyu 23 Ocak 2025’te gerçekleştirdi. Bu girişim, Türk kahvaltısının yalnızca bir öğün değil, bir yaşam tarzı olarak dünya sahnesinde tanınmasını amaçlıyor.

Türk kahvaltısının küresel yolculuğu

Türk kahvaltısı, sadece lezzetleriyle değil, sosyal bağları güçlendiren yapısıyla da öne çıkıyor. UNESCO'ya yapılan başvuru, gastronomi turizmi açısından büyük fırsatlar sunuyor. Türk kahvaltısının UNESCO listesine alınması, kültürümüzün küresel anlamda tanıtılmasına ve gastronomi turizmine ciddi katkılar sağlayacak.

Köklü geçmişi

Türk kahvaltısının köklü geçmişi, farklı coğrafyalardan gelen lezzetlerle zenginleşiyor. Bursa’nın yumurta dolmasından Van’ın otlu peynirine, İzmir’in boyozundan Erzincan’ın tulum peynirine kadar birçok bölgesel lezzet sofralarımızı süslüyor. 150’den fazla peynir çeşidi ve 12 farklı zeytin türü ile Türk kahvaltısı, bir öğünden çok daha fazlasını sunuyor.

Türk kahvaltısı bir marka değeri haline geliyor

Süleyman Dilsiz, başvurusunda serpme kahvaltıların israf sorununa da dikkat çekerek, bu mirasın sürdürülebilirliği için önemli bir adım atıldığını vurguluyor. Dilsiz’e göre, Türk kahvaltısı yalnızca gastronomik bir değer değil, aynı zamanda toplumsal farkındalığı artırmak ve kaynak israfını önlemek için güçlü bir araç. Dilsiz, "Bursa’nın yumurta dolmasından Kastamonu’nun saraylısına, Samsun’un çakallı menemeninden Ege’nin otlu omletlerine, anonim yumurtalı ekmek ve çılbır tarifine kadar Türkiye’nin dört bir yanında yumurta kullanılarak yıllardır uygulanan 100’den fazla yöresel tarif bulunuyor. Peynir çeşitliliğimiz ise eşsiz; İzmir ve Erzincan’ın tulum peyniri, Kars’ın kaşar, gravyer ve çeçil peynirleri, Van’ın otlu peyniri ve Konya’nın küflü peyniri gibi 150’den fazla peynir türü sofralarımızı süslüyor. Ayrıca, 12 farklı sofralık zeytin çeşidiyle kahvaltı sofralarımız kültürel bir şölen niteliğinde. Bu başvuru yalnızca gastronomik değer oluşturmuyor; aynı zamanda israfın önlenmesi ve sağlıklı toplum inşası için de bir çağrıdır. Kahvaltı kültürümüz, toplumsal israf farkındalığını artırmak adına önemsenmeli, aynı zamanda ekonomik ve sosyal fayda sağlamak için bir marka değeri haline getirilerek uluslararası platformda hak ettiği yere taşınmalıdır" diye konuştu.

Bölgesel lezzetlerle kültürel şölen

Çanakkale’nin Ezine peyniri, Rize’nin Anzer balı, Gaziantep’in katmeri ve Adana’nın ciğeri gibi yerel lezzetler, Türk kahvaltısının kültürel çeşitliliğini ortaya koyuyor. Bu lezzetler, kahvaltının sadece bir öğün değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu gösteriyor.

Geleceğe bir miras

Türk kahvaltısının UNESCO listesine dahil edilmesi, yalnızca gastronomi açısından değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve tanıtılması açısından büyük bir adım. Bu süreç, Türk kahvaltısının dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.