Türkiye, dünya kiraz üretiminde liderliğini sürdürürken, ihracatta da gücünü artırmaya devam ediyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirildi.

Kiraz üretiminde dünya lideriyiz

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında 83 bin ton kiraz ihracatı ile 215 milyon dolar gelir elde ettiklerini belirtti. Uçak, "2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 4 artışla 209 milyon dolar kiraz ihracatı gerçekleştirdik. Kiraz üretiminde 725 bin tonluk rekolteyle dünya lideriyiz" dedi.

Almanya zirvede, Rusya ve Polonya takipte

2024 yılının ilk 7 ayında Almanya, yüzde 25 artışla 114 milyon dolarla Türkiye'nin en büyük kiraz alıcısı oldu. Rusya, yüzde 2 artışla 41 milyon dolarla ikinci, Polonya ise yüzde 112'lik artışla üçüncü sırada yer aldı. Hollanda ve Norveç'e yapılan ihracat ise 6 milyon doları buldu.

Türkiye’nin yıllık 736 bin tonluk kiraz rekoltesinin önemli bir kısmı Ege Bölgesi'nden geliyor. İzmir, Manisa, Afyon, Denizli ve Aydın illerinde yıllık 260 bin ton kiraz üretiliyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam kiraz ihracatı 66 bin tona ulaştı. Bu yılki rekolte ve kalite artışı sayesinde ihracat hedefi 250 milyon dolardan 300 milyon dolara yükseltildi.

Türk kirazı Asya-Uzakdoğu yolunda

Başkan Uçak, Türkiye’nin lider pazarı Rusya, Polonya, Balkanlar, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri dışında, Türk kirazının Asya-Uzakdoğu pazarlarına da ihraç edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Şu anda Singapur, Hong Kong, Malezya ve Hindistan’a ihracat yapıldığını ifade eden Uçak, Türkiye'nin kalıntısız kaliteli kiraz üretimi için önemli projeler yürüttüklerini vurguladı.

Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi ve Akdeniz Meyve Sineğinden Arındırılmış Kiraz Üretimi Projesi ile Türkiye’nin ihracatta dünya ilk üçe girmeyi hedeflediğini söyleyen Uçak, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle ihracatı daha da ileri taşımakta kararlı olduklarını belirtti.